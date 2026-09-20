The Fall - Perverted By Language (8719262033597) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара The Fall - Perverted By Language (8719262033597) виниловая пластинка
Четвертый студийный альбом группы The Fall Perverted by Language был выпущен в 1983 году. Альбом был спродюсирован Марком Э. Смитом, вокалистом и автором песен группы, и записан в различных студиях Манчестера. в Perverted by Language вошли некоторые из наиболее известных композиций The Fall, в том числе Garden. Звучание альбома характеризуется резкими и энергичными гитарными риффами в стиле пост-панк, сопровождаемыми тяжелой ритм-секцией из баса и барабанов и накладывающимися на безошибочный вокал Марка Е. Смита. Лирически Perverted by Language затрагивает темы отчуждения, беспорядка и непредсказуемости современной жизни. Идиосинкразическая и загадочная игра слов Смита, включая его склонность к изобретению новых слов и фраз, усиливает общее ощущение тревоги и беспокойства от альбома. Несмотря на сложное звучание и тексты, Perverted by Language считается многими критиками и поклонниками одним из лучших альбомов The Fall, демонстрирующим пик творчества и новаторства группы. Альбом выпущен на черном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 280 руб.820 руб. в СплитAC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитDepeche Mode, Violator (0889853367511) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBoney M. - Take The Heat Off Me (0888750810915) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитSly & The Family Stone - Greatest Hits (0889854323516) виниловая...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитDavid Byrne & St. Vincent - Love This Giant (0652637323115) вин...
-
В наличииЦена 3 440 руб.860 руб. в СплитPink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (Yellow Flame...
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитMogwai - Rave Tapes (5051083076814) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 590 руб.898 руб. в СплитPatricia Kaas - Kabaret (coloured) (8719262039100) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитBryan Ferry - Taxi (coloured) (4050538764666) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитCurtis Harding - Departures & Arrivals: Adventures Of Captain Cu...
-
В наличииЦена 3 990 руб. 6 900 руб.998 руб. в СплитQueen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитBelle & Sebastian - Late Night Tales (5060391090498) виниловая п...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре The Fall - Perverted By Language (8719262033597) виниловая пластинка