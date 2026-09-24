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Disclosure - Alchemy (5056167178828) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Disclosure - Alchemy (5056167178828) виниловая пластинка

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Disclosure - Alchemy (5056167178828) виниловая пластинка - фото 1
Disclosure - Alchemy (5056167178828) виниловая пластинка - фото 2
Disclosure - Alchemy (5056167178828) виниловая пластинка - фото 3
Disclosure - Alchemy (5056167178828) виниловая пластинка - фото 4
Disclosure - Alchemy (5056167178828) виниловая пластинка - фото 5
Disclosure - Alchemy (5056167178828) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Disclosure
Альбом (сингл)
Alchemy
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Disclosure - Alchemy (5056167178828) виниловая пластинка - фото 1
  • Disclosure - Alchemy (5056167178828) виниловая пластинка - фото 2
  • Disclosure - Alchemy (5056167178828) виниловая пластинка - фото 3
  • Disclosure - Alchemy (5056167178828) виниловая пластинка - фото 4
  • Disclosure - Alchemy (5056167178828) виниловая пластинка - фото 5
  • Disclosure - Alchemy (5056167178828) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658796
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Disclosure - Alchemy (5056167178828) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
APOLLO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
APOLLO
Barcode
[5056167178828]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Disclosure
Альбом (сингл)
Alchemy
Жанр
House
Трек-лист
Looking For Love, 3: AM, Higher Than Ever Before, A Little Bit, Go The Distance, Someday, We Were In Love, Sun Showers, Purify, Brown Eyes, Talk On The Phone
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Disclosure - Alchemy (5056167178828) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Disclosure / Alchemy (1LP) - это возможность заново открыть мир электронной музыки и окунуться в огненную атмосферу звуков и ритмов. Альбом "Alchemy" от дуэта Disclosure - это истинное творение искусства. Сочетая в себе инновационные звуковые решения и захватывающие мелодии, Disclosure способны перенести вас в атмосферу клубных танцев и невероятных вибраций. Виниловая пластинка Disclosure / Alchemy (1LP) позволит вам полностью ощутить качественное звучание и насытиться всеми оттенками музыки этого альбома. Изящные мелодии, глубокие басы и захватывающие ритмы станут истинным удовольствием для вашего слуха и души. Не упустите возможность добавить в свою коллекцию виниловую пластинку Disclosure / Alchemy (1LP) и окунуться в потрясающий мир электронной музыки.

Отзывы о товаре Disclosure - Alchemy (5056167178828) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
APOLLO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
APOLLO
Barcode
[5056167178828]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Disclosure
Альбом (сингл)
Alchemy
Жанр
House
Трек-лист
Looking For Love, 3: AM, Higher Than Ever Before, A Little Bit, Go The Distance, Someday, We Were In Love, Sun Showers, Purify, Brown Eyes, Talk On The Phone
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Купить виниловую пластинку Disclosure / Alchemy (1LP) - это возможность заново открыть мир электронной музыки и окунуться в огненную атмосферу звуков и ритмов. Альбом "Alchemy" от дуэта Disclosure - это истинное творение искусства. Сочетая в себе инновационные звуковые решения и захватывающие мелодии, Disclosure способны перенести вас в атмосферу клубных танцев и невероятных вибраций. Виниловая пластинка Disclosure / Alchemy (1LP) позволит вам полностью ощутить качественное звучание и насытиться всеми оттенками музыки этого альбома. Изящные мелодии, глубокие басы и захватывающие ритмы станут истинным удовольствием для вашего слуха и души. Не упустите возможность добавить в свою коллекцию виниловую пластинку Disclosure / Alchemy (1LP) и окунуться в потрясающий мир электронной музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Disclosure - Alchemy (5056167178828) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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