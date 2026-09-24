Joe Bonamassa - Time Clocks (0810020505696) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Time Clocks
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб.
В наличии
Код товара: 658725
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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Provogue
Barcode
[0810020505696]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Time Clocks
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Pilgrimage, Notches, The Heart That Never Waits, Time Clocks, Questions And Answers, Minds Eye, Curtain Call, The Loyal Kind, Hanging On A Loser, Known Unknowns
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Joe Bonamassa - Time Clocks (0810020505696) виниловая пластинка
Американский блюз-рок гитарист. Джо Бонамасса родился в Нью-Хартфорде, штат Нью-Йорк, 8 мая 1977 года. Его отец торговал гитарами, поэтому уже в четыре года Джо практиковался на детских моделях «Chiquita». По достижении семи лет он перешёл на взрослый инструмент и играл блюз. Когда Бонамассе исполнилось десять, он начал выступать на публике, а в двенадцать его пригласил открыть свой концерт Би Би Кинг. Блюзмену понравилась игра Бонамассы, а после его игру оценили такие музыканты, как Бадди Гай, Дэнни Гэттон, Роберт Крэй и Стивен Стиллс. Будучи ещё подростком, Джо познакомился с сыном басиста «Allman Brothers Band» Берри Оукли и организовал с ним проект «Bloodline».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Provogue
Barcode
[0810020505696]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Time Clocks
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Pilgrimage, Notches, The Heart That Never Waits, Time Clocks, Questions And Answers, Minds Eye, Curtain Call, The Loyal Kind, Hanging On A Loser, Known Unknowns
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Американский блюз-рок гитарист. Джо Бонамасса родился в Нью-Хартфорде, штат Нью-Йорк, 8 мая 1977 года. Его отец торговал гитарами, поэтому уже в четыре года Джо практиковался на детских моделях «Chiquita». По достижении семи лет он перешёл на взрослый инструмент и играл блюз. Когда Бонамассе исполнилось десять, он начал выступать на публике, а в двенадцать его пригласил открыть свой концерт Би Би Кинг. Блюзмену понравилась игра Бонамассы, а после его игру оценили такие музыканты, как Бадди Гай, Дэнни Гэттон, Роберт Крэй и Стивен Стиллс. Будучи ещё подростком, Джо познакомился с сыном басиста «Allman Brothers Band» Берри Оукли и организовал с ним проект «Bloodline».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Joe Bonamassa - Time Clocks (0810020505696) виниловая пластинка - купить по цене 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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