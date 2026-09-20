Паровая швабра Kitfort КТ-1076
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 657961
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Паровые швабры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х25х14
Вес, кг.
2.63
Описание товара Паровая швабра Kitfort КТ-1076
Пароочиститель Kitfort КТ-1076 оснащен регулятором для установки подходящей мощности. Вода из 0.45-литрового резервуара нагревается за 15 сек. Время непрерывной работы прибора рассчитано на 37 мин. Панель управления находится на корпусе устройства. Kitfort КТ-1076 комплектуется насадками для очистки ковровых и напольных покрытий, зеркал, стекол. В насадку для пола встроена УФ-лампа, которая нейтрализует бактерии. При подключении к сети используется 2.8-метровый кабель. Предусмотренные конструкцией держатели служат для компактного хранения шнура.
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Пароочиститель Kitfort КТ-1076 оснащен регулятором для установки подходящей мощности. Вода из 0.45-литрового резервуара нагревается за 15 сек. Время непрерывной работы прибора рассчитано на 37 мин. Панель управления находится на корпусе устройства. Kitfort КТ-1076 комплектуется насадками для очистки ковровых и напольных покрытий, зеркал, стекол. В насадку для пола встроена УФ-лампа, которая нейтрализует бактерии. При подключении к сети используется 2.8-метровый кабель. Предусмотренные конструкцией держатели служат для компактного хранения шнура.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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