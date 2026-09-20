Переходник UGREEN CM210-50923 Black (50923)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Переходник UGREEN CM210-50923 Black (50923)
Ugreen 50923 — это набор из двух разветвителей RJ45 (или сетевых) разъемов, предназначенных для расщепления одного Ethernet-порта на два. Этот разветвитель адаптера RJ45 идеально подходит для использования в домашних, офисных или коммерческих сетях, когда требуется подключение нескольких устройств к одному сетевому порту. С помощью этого разветвителя RJ45 вы можете легко разделить один Ethernet-порт на два, что позволяет вам подключать два устройства к Интернету или сети одновременно. Благодаря этому вы можете использовать свои существующие сетевые кабели для подключения компьютеров, ноутбуков, принтеров, игровых консолей, медиаплееров и других устройств к сети без необходимости установки дополнительных сетевых кабелей или модемов. Комплект поставки включает два разветвителя RJ45, что делает его идеальным решением для создания распределительной сети или разделения сетевых соединений между различными устройствами.
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