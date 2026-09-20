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Переходник UGREEN CM210-50923 Black (50923) купить с доставкой в Москве
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Переходник UGREEN CM210-50923 Black (50923)

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Переходник UGREEN CM210-50923 Black (50923) - фото 1
Переходник UGREEN CM210-50923 Black (50923) - фото 2
Переходник UGREEN CM210-50923 Black (50923) - фото 3
Переходник UGREEN CM210-50923 Black (50923) - фото 4
Переходник UGREEN CM210-50923 Black (50923) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходник
  • Переходник UGREEN CM210-50923 Black (50923) - фото 1
  • Переходник UGREEN CM210-50923 Black (50923) - фото 2
  • Переходник UGREEN CM210-50923 Black (50923) - фото 3
  • Переходник UGREEN CM210-50923 Black (50923) - фото 4
  • Переходник UGREEN CM210-50923 Black (50923) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
490 руб.  710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656614
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Переходник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х6х2
Вес, г.
71

Описание товара Переходник UGREEN CM210-50923 Black (50923)

Ugreen 50923 — это набор из двух разветвителей RJ45 (или сетевых) разъемов, предназначенных для расщепления одного Ethernet-порта на два. Этот разветвитель адаптера RJ45 идеально подходит для использования в домашних, офисных или коммерческих сетях, когда требуется подключение нескольких устройств к одному сетевому порту. С помощью этого разветвителя RJ45 вы можете легко разделить один Ethernet-порт на два, что позволяет вам подключать два устройства к Интернету или сети одновременно. Благодаря этому вы можете использовать свои существующие сетевые кабели для подключения компьютеров, ноутбуков, принтеров, игровых консолей, медиаплееров и других устройств к сети без необходимости установки дополнительных сетевых кабелей или модемов. Комплект поставки включает два разветвителя RJ45, что делает его идеальным решением для создания распределительной сети или разделения сетевых соединений между различными устройствами.

Отзывы о товаре Переходник UGREEN CM210-50923 Black (50923)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Переходник
Страна производитель
Китай
Описание
Ugreen 50923 — это набор из двух разветвителей RJ45 (или сетевых) разъемов, предназначенных для расщепления одного Ethernet-порта на два. Этот разветвитель адаптера RJ45 идеально подходит для использования в домашних, офисных или коммерческих сетях, когда требуется подключение нескольких устройств к одному сетевому порту. С помощью этого разветвителя RJ45 вы можете легко разделить один Ethernet-порт на два, что позволяет вам подключать два устройства к Интернету или сети одновременно. Благодаря этому вы можете использовать свои существующие сетевые кабели для подключения компьютеров, ноутбуков, принтеров, игровых консолей, медиаплееров и других устройств к сети без необходимости установки дополнительных сетевых кабелей или модемов. Комплект поставки включает два разветвителя RJ45, что делает его идеальным решением для создания распределительной сети или разделения сетевых соединений между различными устройствами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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