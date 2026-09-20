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Кабель UGREEN NW122-70654 Black (70654) купить с доставкой в Москве
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Кабель UGREEN NW122-70654 Black (70654)

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Кабель UGREEN NW122-70654 Black (70654) - фото 1
Кабель UGREEN NW122-70654 Black (70654) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN NW122-70654 Black (70654) - фото 1
  • Кабель UGREEN NW122-70654 Black (70654) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656427
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х2
Вес, г.
120

Описание товара Кабель UGREEN NW122-70654 Black (70654)

Кабель UGREEN Ethernet поддерживает пропускную способность до 10 Гбит/с (по сравнению с CAT 6 с 1 Гбит/с) и полосу пропускания 500 МГц (по сравнению с CAT 6 с 250 МГц), не беспокоясь о медленном соединении. С этим сетевым кабелем RJ45 вы можете выходить в Интернет, смотреть видео, играть в онлайн-игры и загружать файлы с оптимальным подключением и скоростью. Диаметр сверхтонкого кабеля Ethernet составляет всего 2,8 мм, что намного тоньше, чем ваш старый кабель RJ45. Благодаря мягкой и прочной оболочке из ПВХ этот небольшой сетевой кабель легче проложить в труднодоступных местах, он занимает мало места и легко проскальзывает под ковром, в углу или за предметом мебели. Проводники из оголенной меди 32AWG и позолоченные контакты 24K эффективно уменьшают помехи и потери сигнала, этот Ethernet-кабель RJ45 обеспечивает оптимальную производительность оптоволоконного соединения. Кабель Ethernet совместим со всеми устройствами, оснащенными разъемами RJ45, такими как ПК, принтеры, Nintendo Switch, Xbox, Xbox One, PS3, PS4, игровые приставки, Raspberry Pi 4, ТВ-декодер, маршрутизатор, модем, Smart TV, TV box, сетевые медиаплееры, NAS, телефоны VoIP, Freebox, Livebox и т. д. Разработанный, чтобы выдержать более 10 000 вставок и 10 000 изгибов, вы можете без проблем подключать и отключать устройства. Экранирование сигнала: U/UTP. Тип: Cat 6A. Проводник: бескислородная медь 32AWG. Наружный диаметр: 2,8 мм. Тип подключения: RJ45.

Отзывы о товаре Кабель UGREEN NW122-70654 Black (70654)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель UGREEN Ethernet поддерживает пропускную способность до 10 Гбит/с (по сравнению с CAT 6 с 1 Гбит/с) и полосу пропускания 500 МГц (по сравнению с CAT 6 с 250 МГц), не беспокоясь о медленном соединении. С этим сетевым кабелем RJ45 вы можете выходить в Интернет, смотреть видео, играть в онлайн-игры и загружать файлы с оптимальным подключением и скоростью. Диаметр сверхтонкого кабеля Ethernet составляет всего 2,8 мм, что намного тоньше, чем ваш старый кабель RJ45. Благодаря мягкой и прочной оболочке из ПВХ этот небольшой сетевой кабель легче проложить в труднодоступных местах, он занимает мало места и легко проскальзывает под ковром, в углу или за предметом мебели. Проводники из оголенной меди 32AWG и позолоченные контакты 24K эффективно уменьшают помехи и потери сигнала, этот Ethernet-кабель RJ45 обеспечивает оптимальную производительность оптоволоконного соединения. Кабель Ethernet совместим со всеми устройствами, оснащенными разъемами RJ45, такими как ПК, принтеры, Nintendo Switch, Xbox, Xbox One, PS3, PS4, игровые приставки, Raspberry Pi 4, ТВ-декодер, маршрутизатор, модем, Smart TV, TV box, сетевые медиаплееры, NAS, телефоны VoIP, Freebox, Livebox и т. д. Разработанный, чтобы выдержать более 10 000 вставок и 10 000 изгибов, вы можете без проблем подключать и отключать устройства. Экранирование сигнала: U/UTP. Тип: Cat 6A. Проводник: бескислородная медь 32AWG. Наружный диаметр: 2,8 мм. Тип подключения: RJ45.
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Отзывы


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