Кабель UGREEN NW122-70654 Black (70654)
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Характеристики
Описание товара Кабель UGREEN NW122-70654 Black (70654)
Кабель UGREEN Ethernet поддерживает пропускную способность до 10 Гбит/с (по сравнению с CAT 6 с 1 Гбит/с) и полосу пропускания 500 МГц (по сравнению с CAT 6 с 250 МГц), не беспокоясь о медленном соединении. С этим сетевым кабелем RJ45 вы можете выходить в Интернет, смотреть видео, играть в онлайн-игры и загружать файлы с оптимальным подключением и скоростью. Диаметр сверхтонкого кабеля Ethernet составляет всего 2,8 мм, что намного тоньше, чем ваш старый кабель RJ45. Благодаря мягкой и прочной оболочке из ПВХ этот небольшой сетевой кабель легче проложить в труднодоступных местах, он занимает мало места и легко проскальзывает под ковром, в углу или за предметом мебели. Проводники из оголенной меди 32AWG и позолоченные контакты 24K эффективно уменьшают помехи и потери сигнала, этот Ethernet-кабель RJ45 обеспечивает оптимальную производительность оптоволоконного соединения. Кабель Ethernet совместим со всеми устройствами, оснащенными разъемами RJ45, такими как ПК, принтеры, Nintendo Switch, Xbox, Xbox One, PS3, PS4, игровые приставки, Raspberry Pi 4, ТВ-декодер, маршрутизатор, модем, Smart TV, TV box, сетевые медиаплееры, NAS, телефоны VoIP, Freebox, Livebox и т. д. Разработанный, чтобы выдержать более 10 000 вставок и 10 000 изгибов, вы можете без проблем подключать и отключать устройства. Экранирование сигнала: U/UTP. Тип: Cat 6A. Проводник: бескислородная медь 32AWG. Наружный диаметр: 2,8 мм. Тип подключения: RJ45.
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