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Кабель GreenConnect 0.5m MicroUSB, белый (GCR-53225) купить с доставкой в Москве
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Кабель GreenConnect 0.5m MicroUSB, белый (GCR-53225)

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Кабель GreenConnect 0.5m MicroUSB, белый (GCR-53225) - фото 1
Кабель GreenConnect 0.5m MicroUSB, белый (GCR-53225) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель GreenConnect 0.5m MicroUSB, белый (GCR-53225) - фото 1
  • Кабель GreenConnect 0.5m MicroUSB, белый (GCR-53225) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647617
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
12х2х1
Вес, г.
20

Описание товара Кабель GreenConnect 0.5m MicroUSB, белый (GCR-53225)

GREENCONNECT Russia (GCR) - российский производитель профессионального компьютерного кабеля, высококлассных мобильных аксессуаров и инновационного коммутационного оборудования и быстрым производственным циклом. В основе лидерства GREENCONNECT Russia (GCR) лежит огромный потенциал внутренних интеллектуальных ресурсов, непрерывные инвестиции в собственные разработки и наращивание их объема, постоянный поиск новых идей и использование современных технологии в ежедневных операциях.

Отзывы о товаре Кабель GreenConnect 0.5m MicroUSB, белый (GCR-53225)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Описание
GREENCONNECT Russia (GCR) - российский производитель профессионального компьютерного кабеля, высококлассных мобильных аксессуаров и инновационного коммутационного оборудования и быстрым производственным циклом. В основе лидерства GREENCONNECT Russia (GCR) лежит огромный потенциал внутренних интеллектуальных ресурсов, непрерывные инвестиции в собственные разработки и наращивание их объема, постоянный поиск новых идей и использование современных технологии в ежедневных операциях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель GreenConnect 0.5m MicroUSB, белый (GCR-53225) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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