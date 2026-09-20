Бутербродница Kitfort КТ-3639
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сэндвичницы
Материал корпуса
комбинированный
Мощность
750 Вт
Количество отделений в пластине для вафель
двусторонний нагрев
Терморегулятор
1 режим
Управление
механический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655939
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сэндвичницы
Основной цвет
бордовый
Прочее
визуальный
Страна производства
Китай
Материал корпуса
комбинированный
Мощность
750 Вт
Количество отделений в пластине для вафель
двусторонний нагрев
Терморегулятор
1 режим
Управление
механический
Длина сетевого шнура
0.6
Функции и особенности
антипригарное покрытие
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х25х11
Вес, кг.
1.4
Описание товара Бутербродница Kitfort КТ-3639
Бутербродница КТ-3639 предназначена для приготовления бутербродов, панини, сэндвичей, тостов, жарки сосисок и овощей. Разнообразие блюд теперь обеспечено! Устройство имеет компактные размеры и не займёт много места на вашей кухне. Конструкция бутербродницы предусматривает приготовление блюд с закрытой крышкой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сэндвичницы
Основной цвет
бордовый
Прочее
визуальный
Страна производства
Китай
Материал корпуса
комбинированный
Мощность
750 Вт
Количество отделений в пластине для вафель
двусторонний нагрев
Терморегулятор
1 режим
Управление
механический
Длина сетевого шнура
0.6
Функции и особенности
антипригарное покрытие
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Страна производитель
Китай
Бутербродница КТ-3639 предназначена для приготовления бутербродов, панини, сэндвичей, тостов, жарки сосисок и овощей. Разнообразие блюд теперь обеспечено! Устройство имеет компактные размеры и не займёт много места на вашей кухне. Конструкция бутербродницы предусматривает приготовление блюд с закрытой крышкой
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