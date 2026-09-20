Патч-корд UGREEN NW101-50191 Black (50191)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Патч-корд UGREEN NW101-50191 Black (50191)
Кабель NW101-50191 - это высококачественный сетевой кабель типа CAT6. Он обладает 8 жилами, выполненными из бескислородной меди 24AWG, что обеспечивает отличную проводимость и минимальные потери сигнала. Способен поддерживать скорость передачи данных до 1 Гбит/с, что делает его идеальным выбором для современных высокоскоростных сетей. Кабель имеет силиконовую оболочку, что придает ему дополнительную прочность и долговечность. Длина кабеля составляет 1 метр, что обеспечивает достаточную гибкость для большинства сетевых установок. Оснащен коннекторами RJ45 на обоих концах, что обеспечивает удобное и надежное подключение к сетевому оборудованию. Тип кабеля - патч-корд, что означает, что он идеально подходит для подключения сетевых устройств, таких как компьютеры, маршрутизаторы и коммутаторы.
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