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Патч-корд Cablexpert PP6U-15M, кат.6, UTP, 15м, серый купить с доставкой в Москве
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Патч-корд Cablexpert PP6U-15M, кат.6, UTP, 15м, серый

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Патч-корд Cablexpert PP6U-15M, кат.6, UTP, 15м, серый - фото 1
Патч-корд Cablexpert PP6U-15M, кат.6, UTP, 15м, серый - фото 2
Патч-корд Cablexpert PP6U-15M, кат.6, UTP, 15м, серый - фото 3
Патч-корд Cablexpert PP6U-15M, кат.6, UTP, 15м, серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина кабеля
15 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
  • Патч-корд Cablexpert PP6U-15M, кат.6, UTP, 15м, серый - фото 1
  • Патч-корд Cablexpert PP6U-15M, кат.6, UTP, 15м, серый - фото 2
  • Патч-корд Cablexpert PP6U-15M, кат.6, UTP, 15м, серый - фото 3
  • Патч-корд Cablexpert PP6U-15M, кат.6, UTP, 15м, серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 
Начислим 8 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738669
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Патч-корд Cablexpert PP6U-15M, кат.6, UTP, 15м, серый
340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cablexpert
Длина кабеля
15 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Патч-корд Cablexpert PP6U-15M, кат.6, UTP, 15м, серый

При помощи патч-корда Cablexpert PP6U-15M можно подключить компьютер к модему или роутеру для выхода в Интернет. Модель порадует качественным исполнением, обеспеченным прочной изоляцией из ПВХ серого цвета. 15-метровой длины будет достаточно, чтобы подключить системный блок к находящемуся на значительном удалении роутеру. В оснащение патч-корда Cablexpert PP6U-15M входит проводник из омедненного алюминия, за счет которого гарантируется стабильная передача сигнала. Имеются два стандартных разъема RJ-45 для подключения компьютера к роутеру.

Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert PP6U-15M, кат.6, UTP, 15м, серый




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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Длина кабеля
15 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
При помощи патч-корда Cablexpert PP6U-15M можно подключить компьютер к модему или роутеру для выхода в Интернет. Модель порадует качественным исполнением, обеспеченным прочной изоляцией из ПВХ серого цвета. 15-метровой длины будет достаточно, чтобы подключить системный блок к находящемуся на значительном удалении роутеру. В оснащение патч-корда Cablexpert PP6U-15M входит проводник из омедненного алюминия, за счет которого гарантируется стабильная передача сигнала. Имеются два стандартных разъема RJ-45 для подключения компьютера к роутеру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Патч-корд Cablexpert PP6U-15M, кат.6, UTP, 15м, серый - по цене 340 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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