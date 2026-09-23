Патч-корд Cablexpert PP6-15M, кат.6, FTP, 15м, серый
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Характеристики
Описание товара Патч-корд Cablexpert PP6-15M, кат.6, FTP, 15м, серый
Кабель витая пара Cablexpert PP6-15m cat 6 15 м — это информационный кабель. Он входит в состав системы телекоммуникаций, локальных сетях и в других сферах, осуществляя передачу данных между устройствами, розетками, разъемами.Кабель представляет собой экранированную многожильную витую пару, которая состоит из 8 проводов, скрученных попарно между собой. Для уменьшения воздействия пар друг на друга и снижения электромагнитных помех, провода в парах скручивают с разным интервалом. Кабель произведен по технологии cat 6, а каждая пара окрашена разными цветами.Кабель применяется в основном для прокладки в стенах, коробах и кабельных канализациях с последующим терминированием розетками. Это обусловлено тем, что довольно толстые медные жилы, при частых изгибах, легко ломаются. Как правило, данный кабель не контактирует напрямую с подключаемым оборудованием.
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