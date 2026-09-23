Патч-корд Cablexpert PP6U-20M, кат.6, UTP, 20м, серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
20 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб.
В наличии
Код товара: 738670
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Загружаем...
480 руб.
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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
20 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Патч-корд Cablexpert PP6U-20M, кат.6, UTP, 20м, серый
При помощи патч-корда Cablexpert PP6U-20M можно подключить компьютер к модему или роутеру для выхода в Интернет. Модель порадует качественным исполнением, обеспеченным прочной изоляцией из ПВХ серого цвета. 20-метровой длины будет достаточно, чтобы подключить системный блок к находящемуся на значительном удалении роутеру. В оснащение патч-корда Cablexpert PP6U-20M входит проводник из омедненного алюминия, за счет которого гарантируется стабильная передача сигнала. Имеются два стандартных разъема RJ-45 для подключения компьютера к роутеру.
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
20 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
При помощи патч-корда Cablexpert PP6U-20M можно подключить компьютер к модему или роутеру для выхода в Интернет. Модель порадует качественным исполнением, обеспеченным прочной изоляцией из ПВХ серого цвета. 20-метровой длины будет достаточно, чтобы подключить системный блок к находящемуся на значительном удалении роутеру. В оснащение патч-корда Cablexpert PP6U-20M входит проводник из омедненного алюминия, за счет которого гарантируется стабильная передача сигнала. Имеются два стандартных разъема RJ-45 для подключения компьютера к роутеру.
Купить Патч-корд Cablexpert PP6U-20M, кат.6, UTP, 20м, серый - по цене 480 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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