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Патч-корд Cablexpert PP6-10M/Y-O, кат.6, FTP, 10м, желтый купить с доставкой в Москве
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Патч-корд Cablexpert PP6-10M/Y-O, кат.6, FTP, 10м, желтый

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Патч-корд Cablexpert PP6-10M/Y-O, кат.6, FTP, 10м, желтый - фото 1
Патч-корд Cablexpert PP6-10M/Y-O, кат.6, FTP, 10м, желтый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина кабеля
10 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
  • Патч-корд Cablexpert PP6-10M/Y-O, кат.6, FTP, 10м, желтый - фото 1
  • Патч-корд Cablexpert PP6-10M/Y-O, кат.6, FTP, 10м, желтый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 8 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738573
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Патч-корд Cablexpert PP6-10M/Y-O, кат.6, FTP, 10м, желтый
330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cablexpert
Длина кабеля
10 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Патч-корд Cablexpert PP6-10M/Y-O, кат.6, FTP, 10м, желтый

Патч-корд Cablexpert PP6-10M/Y-O будет полезен при прокладке сетей. Изделие выполнено в желтой оплетке. Изоляция обладает высокой стойкостью к внешним воздействиям, она не повреждается в процессе эксплуатации. Применяется проверенный полимерный состав. Cablexpert PP6-10M/Y-O обладает большой длиной. Параметр составляет 10 метров. Подобное изделие будет необходимо, если оборудование находится на большом расстоянии от точки доступа. При помощи патч-корда можно подключать различное оснащение. Он подойдет для компьютеров, средств для печати, носителей информации. Широкая сфера применения станет преимуществом при эксплуатации. Используются разъемы RJ-45, он расположены с двух сторон. Данные порты распространены, размер у них стандартный. С совместимостью с оснащением не возникает проблем. Контакты прошли обработку, на них наносится позолоченное покрытие. Его задача – защитить элементы от появления ржавчины. При продолжительной эксплуатации не снижается проводимость сигналов. Изделие выполнено с учетом строгих стандартов и принадлежит к шестой категории. Патч-корд подходит для сетей Fast и Gigabit Ethernet. Реализована защита от неблагоприятных воздействий, в том числе помех и шумов.

Отзывы о товаре Патч-корд Cablexpert PP6-10M/Y-O, кат.6, FTP, 10м, желтый




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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Длина кабеля
10 м
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Патч-корд Cablexpert PP6-10M/Y-O будет полезен при прокладке сетей. Изделие выполнено в желтой оплетке. Изоляция обладает высокой стойкостью к внешним воздействиям, она не повреждается в процессе эксплуатации. Применяется проверенный полимерный состав. Cablexpert PP6-10M/Y-O обладает большой длиной. Параметр составляет 10 метров. Подобное изделие будет необходимо, если оборудование находится на большом расстоянии от точки доступа. При помощи патч-корда можно подключать различное оснащение. Он подойдет для компьютеров, средств для печати, носителей информации. Широкая сфера применения станет преимуществом при эксплуатации. Используются разъемы RJ-45, он расположены с двух сторон. Данные порты распространены, размер у них стандартный. С совместимостью с оснащением не возникает проблем. Контакты прошли обработку, на них наносится позолоченное покрытие. Его задача – защитить элементы от появления ржавчины. При продолжительной эксплуатации не снижается проводимость сигналов. Изделие выполнено с учетом строгих стандартов и принадлежит к шестой категории. Патч-корд подходит для сетей Fast и Gigabit Ethernet. Реализована защита от неблагоприятных воздействий, в том числе помех и шумов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Патч-корд Cablexpert PP6-10M/Y-O, кат.6, FTP, 10м, желтый - по цене 330 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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