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Адаптер UGREEN AV141-10789 (10789) купить с доставкой в Москве
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Адаптер UGREEN AV141-10789 (10789)

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Адаптер UGREEN AV141-10789 (10789) - фото 1
Адаптер UGREEN AV141-10789 (10789) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Адаптер UGREEN AV141-10789 (10789) - фото 1
  • Адаптер UGREEN AV141-10789 (10789) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655267
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х1
Вес, г.
14

Описание товара Адаптер UGREEN AV141-10789 (10789)

Кабель Ugreen AV141 имеет два гнезда 3.5 mm (Female) и один коннектор 3.5 mm (Male). Он позволяет подключить наушники и микрофон к вашему ПК, ноутбуку, планшету или смартфону. Позолоченные коннекторы кабеля обеспечивают стойкость к коррозии и оптимальное качество звука.

Отзывы о товаре Адаптер UGREEN AV141-10789 (10789)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Ugreen AV141 имеет два гнезда 3.5 mm (Female) и один коннектор 3.5 mm (Male). Он позволяет подключить наушники и микрофон к вашему ПК, ноутбуку, планшету или смартфону. Позолоченные коннекторы кабеля обеспечивают стойкость к коррозии и оптимальное качество звука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер UGREEN AV141-10789 (10789) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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