Пылесос беспроводной Jimmy H10 Flex Black+Silver
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной Jimmy H10 Flex Black+Silver
Пылесос Jimmy H10 Flex серебристого цвета выполнен в вертикальном корпусе. Металлическая трубка имеет сгиб для поворота вверх и вниз на 90°. Это позволяет убирать мусор и пыль на труднодоступных участках, не меняя положения тела. Прибор работает от Li-Ion-аккумулятора емкостью 2500 мА·ч. Его заряда хватает на уборку в течение 8-50 минут в зависимости от уровня мощности. Пылесос автоматически регулирует мощность всасывания, подстраивая работу под тип покрытия. Jimmy H10 Flex оборудован бесщеточным двигателем мощностью 650 Вт. Он вырабатывает мощность всасывания 245 Вт. Это позволяет прибору очищать поверхности от мелкого и крупного мусора, собирать шерсть и волосы на коврах, пыль на полу в зазорах. В процессе уборки мусор попадает в контейнер объемом 0.6 л. Циклонная система фильтрации отделяет эффективно пыль от воздуха и не допускает вторичного загрязнения помещения. LED-датчик определяет степень загрязненности поверхности. Красный свет сигнализирует о сильном загрязнении, синий ? о том, что поверхность очищена.
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Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
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