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Bobo Stenson - Sphere (0602448738097) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bobo Stenson - Sphere (0602448738097) виниловая пластинка

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Bobo Stenson - Sphere (0602448738097) виниловая пластинка - фото 1
Bobo Stenson - Sphere (0602448738097) виниловая пластинка - фото 2
Bobo Stenson - Sphere (0602448738097) виниловая пластинка - фото 3
Bobo Stenson - Sphere (0602448738097) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Bobo Stenson - Sphere (0602448738097) виниловая пластинка - фото 1
  • Bobo Stenson - Sphere (0602448738097) виниловая пластинка - фото 2
  • Bobo Stenson - Sphere (0602448738097) виниловая пластинка - фото 3
  • Bobo Stenson - Sphere (0602448738097) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652439
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bobo Stenson - Sphere (0602448738097) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bobo Stenson - Sphere (0602448738097) виниловая пластинка

Способность Трио Бобо Стенсона охватывать далеко идущие идиомы и широкий репертуар в рамках своей личной дикции стала одновременно отличительной чертой и традицией, что вдохновило York Times сказать, что пианист «делает возвышенные записи фортепианного трио, не переигрывая». Он пульсирующий, комковатый, с длинными импровизированными фразами, оно живое.. Прокладывая столь же тонкий и своеобразный путь через оригиналы и мелодии, заимствованные у различных скандинавских композиторов, выдающаяся группа демонстрирует особенно гибкую алхимию на Sphere. Здесь различные музыкальные принципы сосуществуют в уникальной смеси, которую шведский пианист создал, развил и усовершенствовал на протяжении десятилетий сотрудничества с ECM и Манфредом Эйхером, который, как говорит Бобо, «выявляет лучшие качества музыкантов» и создал записывать. Соратники пианиста, бас-гитарист Андерс Йормин и барабанщик Йон Фельт, вместе аккомпанирующие лидеру со времен Cantando в 2008 году, являются более чем идеальными музыкальными партнерами для мягкого прикосновения Бобо и его бесконечной тяги к взаимодействию. Бобо: «У нас нет способа играть «реди-мейд». В данный момент все кристаллизуется, и мы приспосабливаемся к этому. И это квинтэссенция. В этом радость играть вместе, никогда не делать одно и то же дважды и быть полными решимости». Альбом был записан в Auditorio Stelio Molo в Лугано в апреле 2022 года.

Отзывы о товаре Bobo Stenson - Sphere (0602448738097) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Способность Трио Бобо Стенсона охватывать далеко идущие идиомы и широкий репертуар в рамках своей личной дикции стала одновременно отличительной чертой и традицией, что вдохновило York Times сказать, что пианист «делает возвышенные записи фортепианного трио, не переигрывая». Он пульсирующий, комковатый, с длинными импровизированными фразами, оно живое.. Прокладывая столь же тонкий и своеобразный путь через оригиналы и мелодии, заимствованные у различных скандинавских композиторов, выдающаяся группа демонстрирует особенно гибкую алхимию на Sphere. Здесь различные музыкальные принципы сосуществуют в уникальной смеси, которую шведский пианист создал, развил и усовершенствовал на протяжении десятилетий сотрудничества с ECM и Манфредом Эйхером, который, как говорит Бобо, «выявляет лучшие качества музыкантов» и создал записывать. Соратники пианиста, бас-гитарист Андерс Йормин и барабанщик Йон Фельт, вместе аккомпанирующие лидеру со времен Cantando в 2008 году, являются более чем идеальными музыкальными партнерами для мягкого прикосновения Бобо и его бесконечной тяги к взаимодействию. Бобо: «У нас нет способа играть «реди-мейд». В данный момент все кристаллизуется, и мы приспосабливаемся к этому. И это квинтэссенция. В этом радость играть вместе, никогда не делать одно и то же дважды и быть полными решимости». Альбом был записан в Auditorio Stelio Molo в Лугано в апреле 2022 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bobo Stenson - Sphere (0602448738097) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3800 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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