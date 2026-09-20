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Herbie Hancock - Flood (Analogue) (4260019714992) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Herbie Hancock - Flood (Analogue) (4260019714992) виниловая пластинка

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4260019714992, Виниловая пластинкаHancock, Herbie, Flood (Analogue) - фото 1
4260019714992, Виниловая пластинкаHancock, Herbie, Flood (Analogue) - фото 2
4260019714992, Виниловая пластинкаHancock, Herbie, Flood (Analogue) - фото 3
4260019714992, Виниловая пластинкаHancock, Herbie, Flood (Analogue) - фото 4
4260019714992, Виниловая пластинкаHancock, Herbie, Flood (Analogue) - фото 5
4260019714992, Виниловая пластинкаHancock, Herbie, Flood (Analogue) - фото 6
4260019714992, Виниловая пластинкаHancock, Herbie, Flood (Analogue) - фото 7
4260019714992, Виниловая пластинкаHancock, Herbie, Flood (Analogue) - фото 8
4260019714992, Виниловая пластинкаHancock, Herbie, Flood (Analogue) - фото 9
4260019714992, Виниловая пластинкаHancock, Herbie, Flood (Analogue) - фото 10
4260019714992, Виниловая пластинкаHancock, Herbie, Flood (Analogue) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 4260019714992, Виниловая пластинкаHancock, Herbie, Flood (Analogue) - фото 1
  • 4260019714992, Виниловая пластинкаHancock, Herbie, Flood (Analogue) - фото 2
  • 4260019714992, Виниловая пластинкаHancock, Herbie, Flood (Analogue) - фото 3
  • 4260019714992, Виниловая пластинкаHancock, Herbie, Flood (Analogue) - фото 4
  • 4260019714992, Виниловая пластинкаHancock, Herbie, Flood (Analogue) - фото 5
  • 4260019714992, Виниловая пластинкаHancock, Herbie, Flood (Analogue) - фото 6
  • 4260019714992, Виниловая пластинкаHancock, Herbie, Flood (Analogue) - фото 7
  • 4260019714992, Виниловая пластинкаHancock, Herbie, Flood (Analogue) - фото 8
  • 4260019714992, Виниловая пластинкаHancock, Herbie, Flood (Analogue) - фото 9
  • 4260019714992, Виниловая пластинкаHancock, Herbie, Flood (Analogue) - фото 10
  • 4260019714992, Виниловая пластинкаHancock, Herbie, Flood (Analogue) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652259
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Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара Herbie Hancock - Flood (Analogue) (4260019714992) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Herbie Hancock / Flood (2LP) - это возможность прикоснуться к музыкальному величию и насладиться непревзойденным мастерством этого великого джазового исполнителя. Альбом Flood от Herbie Hancock - это энергичное и захватывающее музыкальное путешествие, которое погрузит вас в потрясающий мир импровизаций и гармонии. Каждая нота, каждый аккорд на этой виниловой пластинке отражает виртуозность и талант музыканта, принося вам настоящее удовольствие от прослушивания. Herbie Hancock / Flood (2LP) - это великолепное сочетание живого звучания инструментов и передовых технологий, которое раскрывает все грани джазовой музыки. Этот альбом станет неотъемлемой частью вашей коллекции и подарит вам множество удивительных музыкальных моментов, которые можно наслаждаться снова и снова. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку Herbie Hancock / Flood (2LP) и окунуться в поток волшебных звуков этого уникального альбома. Закажите его сейчас и добавьте немного джазовой магии в свою жизнь.

Отзывы о товаре Herbie Hancock - Flood (Analogue) (4260019714992) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Купить виниловую пластинку Herbie Hancock / Flood (2LP) - это возможность прикоснуться к музыкальному величию и насладиться непревзойденным мастерством этого великого джазового исполнителя. Альбом Flood от Herbie Hancock - это энергичное и захватывающее музыкальное путешествие, которое погрузит вас в потрясающий мир импровизаций и гармонии. Каждая нота, каждый аккорд на этой виниловой пластинке отражает виртуозность и талант музыканта, принося вам настоящее удовольствие от прослушивания. Herbie Hancock / Flood (2LP) - это великолепное сочетание живого звучания инструментов и передовых технологий, которое раскрывает все грани джазовой музыки. Этот альбом станет неотъемлемой частью вашей коллекции и подарит вам множество удивительных музыкальных моментов, которые можно наслаждаться снова и снова. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку Herbie Hancock / Flood (2LP) и окунуться в поток волшебных звуков этого уникального альбома. Закажите его сейчас и добавьте немного джазовой магии в свою жизнь.
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