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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652259
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Описание товара Herbie Hancock - Flood (Analogue) (4260019714992) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Herbie Hancock / Flood (2LP) - это возможность прикоснуться к музыкальному величию и насладиться непревзойденным мастерством этого великого джазового исполнителя. Альбом Flood от Herbie Hancock - это энергичное и захватывающее музыкальное путешествие, которое погрузит вас в потрясающий мир импровизаций и гармонии. Каждая нота, каждый аккорд на этой виниловой пластинке отражает виртуозность и талант музыканта, принося вам настоящее удовольствие от прослушивания. Herbie Hancock / Flood (2LP) - это великолепное сочетание живого звучания инструментов и передовых технологий, которое раскрывает все грани джазовой музыки. Этот альбом станет неотъемлемой частью вашей коллекции и подарит вам множество удивительных музыкальных моментов, которые можно наслаждаться снова и снова. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку Herbie Hancock / Flood (2LP) и окунуться в поток волшебных звуков этого уникального альбома. Закажите его сейчас и добавьте немного джазовой магии в свою жизнь.
Купить виниловую пластинку Herbie Hancock / Flood (2LP) - это возможность прикоснуться к музыкальному величию и насладиться непревзойденным мастерством этого великого джазового исполнителя. Альбом Flood от Herbie Hancock - это энергичное и захватывающее музыкальное путешествие, которое погрузит вас в потрясающий мир импровизаций и гармонии. Каждая нота, каждый аккорд на этой виниловой пластинке отражает виртуозность и талант музыканта, принося вам настоящее удовольствие от прослушивания. Herbie Hancock / Flood (2LP) - это великолепное сочетание живого звучания инструментов и передовых технологий, которое раскрывает все грани джазовой музыки. Этот альбом станет неотъемлемой частью вашей коллекции и подарит вам множество удивительных музыкальных моментов, которые можно наслаждаться снова и снова. Не упустите возможность приобрести виниловую пластинку Herbie Hancock / Flood (2LP) и окунуться в поток волшебных звуков этого уникального альбома. Закажите его сейчас и добавьте немного джазовой магии в свою жизнь.
Herbie Hancock - Flood (Analogue) (4260019714992) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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