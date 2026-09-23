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Lupe Fiasco - Lupe Fiasco's Food & Liquor Series (Box) (coloured) (0603497844760) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lupe Fiasco - Lupe Fiasco's Food & Liquor Series (Box) (coloured) (0603497844760) виниловая пластинка

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Lupe Fiasco - Lupe Fiasco&#039;s Food &amp; Liquor Series (Box) (coloured) (0603497844760) виниловая пластинка - фото 1
Lupe Fiasco - Lupe Fiasco&#039;s Food &amp; Liquor Series (Box) (coloured) (0603497844760) виниловая пластинка - фото 2
Lupe Fiasco - Lupe Fiasco&#039;s Food &amp; Liquor Series (Box) (coloured) (0603497844760) виниловая пластинка - фото 3
Lupe Fiasco - Lupe Fiasco&#039;s Food &amp; Liquor Series (Box) (coloured) (0603497844760) виниловая пластинка - фото 4
Lupe Fiasco - Lupe Fiasco&#039;s Food &amp; Liquor Series (Box) (coloured) (0603497844760) виниловая пластинка - фото 5
Lupe Fiasco - Lupe Fiasco&#039;s Food &amp; Liquor Series (Box) (coloured) (0603497844760) виниловая пластинка - фото 6
Lupe Fiasco - Lupe Fiasco&#039;s Food &amp; Liquor Series (Box) (coloured) (0603497844760) виниловая пластинка - фото 7
Lupe Fiasco - Lupe Fiasco&#039;s Food &amp; Liquor Series (Box) (coloured) (0603497844760) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
LUPE FIASCO
Альбом (сингл)
Lupe Fiascos Food & Liquor Series
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Цвет винила
серебристый, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Lupe Fiasco - Lupe Fiasco&#039;s Food &amp; Liquor Series (Box) (coloured) (0603497844760) виниловая пластинка - фото 1
  • Lupe Fiasco - Lupe Fiasco&#039;s Food &amp; Liquor Series (Box) (coloured) (0603497844760) виниловая пластинка - фото 2
  • Lupe Fiasco - Lupe Fiasco&#039;s Food &amp; Liquor Series (Box) (coloured) (0603497844760) виниловая пластинка - фото 3
  • Lupe Fiasco - Lupe Fiasco&#039;s Food &amp; Liquor Series (Box) (coloured) (0603497844760) виниловая пластинка - фото 4
  • Lupe Fiasco - Lupe Fiasco&#039;s Food &amp; Liquor Series (Box) (coloured) (0603497844760) виниловая пластинка - фото 5
  • Lupe Fiasco - Lupe Fiasco&#039;s Food &amp; Liquor Series (Box) (coloured) (0603497844760) виниловая пластинка - фото 6
  • Lupe Fiasco - Lupe Fiasco&#039;s Food &amp; Liquor Series (Box) (coloured) (0603497844760) виниловая пластинка - фото 7
  • Lupe Fiasco - Lupe Fiasco&#039;s Food &amp; Liquor Series (Box) (coloured) (0603497844760) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 247 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647376
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lupe Fiasco - Lupe Fiasco's Food & Liquor Series (Box) (coloured) (0603497844760) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497844760]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
LUPE FIASCO
Альбом (сингл)
Lupe Fiascos Food & Liquor Series
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro, Real, Just Might Be Okay, Kick, Push, I Gotcha, The Instrumental, He Say She Say, Sunshine, Daydreamin, The Cool, Hurt Me Soul, Pressure, American Terrorist, The Emperors Soundtrack, Kick, Push II, Outro, Ayesha Says (Intro), Strange Fruition, ITAL (Roses), Around My Way (Freedom Aint Free), Audubon Ballroom, Bitch Bad, Lamborghini Angels, Put Em Up, Heart Donor, How Dare You, Battle Scars, Brave Heart, Form Follows Function, Cold War, Unforgivable Youth, Hood Now (Outro)
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lupe Fiasco - Lupe Fiasco's Food & Liquor Series (Box) (coloured) (0603497844760) виниловая пластинка

«Lupe Fiascos Food &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Liquor Series» от рэпера Лупе Фиаско - это лимитированное издание из четырех пластинок, включающее его дебютный студийный альбом Fiasco Food &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Liquor и последующий альбом Food and Liquor II впервые вместе на виниле, специально для RSD 2021 года.. Food &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Liquor, которому в этом году исполняется 15 лет, включает продакшн от Канье Уэста, The Neptunes (Фаррелл Уильямс и Чад Хьюго), Майка Шиноды и Джей-Зи и других. Он был номинирован на четыре премии «Грэмми» и включает в себя удостоенный премии «Грэмми» трек «Daydreaming» (Feat. Jill Scott). Food &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Liquor II: The Great American Rap Album Pt. 1, который впервые будет напечатан на виниле исключительно для этого комплекта, включает в себя продакшн от The Audibles, 1500 or Nothin и других. Он занял 5-е место в Billboard 200 в США и был номинирован на премию Грэмми за лучший рэп-альбом. Альбомы будут напечатаны на виниле весом 140 грамм, разных цветов и помещены в слипкейс. Строго ограниченный тираж 7000 копий на весь мир.

Отзывы о товаре Lupe Fiasco - Lupe Fiasco's Food & Liquor Series (Box) (coloured) (0603497844760) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497844760]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
LUPE FIASCO
Альбом (сингл)
Lupe Fiascos Food & Liquor Series
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Intro, Real, Just Might Be Okay, Kick, Push, I Gotcha, The Instrumental, He Say She Say, Sunshine, Daydreamin, The Cool, Hurt Me Soul, Pressure, American Terrorist, The Emperors Soundtrack, Kick, Push II, Outro, Ayesha Says (Intro), Strange Fruition, ITAL (Roses), Around My Way (Freedom Aint Free), Audubon Ballroom, Bitch Bad, Lamborghini Angels, Put Em Up, Heart Donor, How Dare You, Battle Scars, Brave Heart, Form Follows Function, Cold War, Unforgivable Youth, Hood Now (Outro)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый, золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
«Lupe Fiascos Food &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Liquor Series» от рэпера Лупе Фиаско - это лимитированное издание из четырех пластинок, включающее его дебютный студийный альбом Fiasco Food &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Liquor и последующий альбом Food and Liquor II впервые вместе на виниле, специально для RSD 2021 года.. Food &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Liquor, которому в этом году исполняется 15 лет, включает продакшн от Канье Уэста, The Neptunes (Фаррелл Уильямс и Чад Хьюго), Майка Шиноды и Джей-Зи и других. Он был номинирован на четыре премии «Грэмми» и включает в себя удостоенный премии «Грэмми» трек «Daydreaming» (Feat. Jill Scott). Food &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Liquor II: The Great American Rap Album Pt. 1, который впервые будет напечатан на виниле исключительно для этого комплекта, включает в себя продакшн от The Audibles, 1500 or Nothin и других. Он занял 5-е место в Billboard 200 в США и был номинирован на премию Грэмми за лучший рэп-альбом. Альбомы будут напечатаны на виниле весом 140 грамм, разных цветов и помещены в слипкейс. Строго ограниченный тираж 7000 копий на весь мир.
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Lupe Fiasco - Lupe Fiasco's Food & Liquor Series (Box) (coloured) (0603497844760) виниловая пластинка – стоимость товара 7220 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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