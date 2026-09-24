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Jimmy Giuffre - Western Suite (Analogue) (5060149622278) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jimmy Giuffre - Western Suite (Analogue) (5060149622278) виниловая пластинка

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Jimmy Giuffre - Western Suite (Analogue) (5060149622278) виниловая пластинка - фото 1
Jimmy Giuffre - Western Suite (Analogue) (5060149622278) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Jimmy Giuffre
Альбом (сингл)
Western Suite
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jimmy Giuffre - Western Suite (Analogue) (5060149622278) виниловая пластинка - фото 1
  • Jimmy Giuffre - Western Suite (Analogue) (5060149622278) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652241
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jimmy Giuffre - Western Suite (Analogue) (5060149622278) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[5060149622278]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Jimmy Giuffre
Альбом (сингл)
Western Suite
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Pony Express, Apaches, Saturday Night Dance, Big Pow Wow, Topsy, Blue Monk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimmy Giuffre - Western Suite (Analogue) (5060149622278) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Pony Express, Apaches, Saturday Night Dance, Big Pow Wow, Topsy, Blue Monk



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Jimmy Giuffre - Western Suite (Analogue) (5060149622278) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atlantic
Barcode
[5060149622278]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Jimmy Giuffre
Альбом (сингл)
Western Suite
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Pony Express, Apaches, Saturday Night Dance, Big Pow Wow, Topsy, Blue Monk
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Pony Express, Apaches, Saturday Night Dance, Big Pow Wow, Topsy, Blue Monk


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jimmy Giuffre - Western Suite (Analogue) (5060149622278) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4980 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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