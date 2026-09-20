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Fear Factory - Genexus (coloured) (0727361358037) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fear Factory - Genexus (coloured) (0727361358037) виниловая пластинка

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Fear Factory - Genexus (coloured) (0727361358037) виниловая пластинка - фото 1
Fear Factory - Genexus (coloured) (0727361358037) виниловая пластинка - фото 2
Fear Factory - Genexus (coloured) (0727361358037) виниловая пластинка - фото 3
Fear Factory - Genexus (coloured) (0727361358037) виниловая пластинка - фото 4
Fear Factory - Genexus (coloured) (0727361358037) виниловая пластинка - фото 5
Fear Factory - Genexus (coloured) (0727361358037) виниловая пластинка - фото 6
Fear Factory - Genexus (coloured) (0727361358037) виниловая пластинка - фото 7
Fear Factory - Genexus (coloured) (0727361358037) виниловая пластинка - фото 8
Fear Factory - Genexus (coloured) (0727361358037) виниловая пластинка - фото 9
Fear Factory - Genexus (coloured) (0727361358037) виниловая пластинка - фото 10
Fear Factory - Genexus (coloured) (0727361358037) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Fear Factory
Альбом (сингл)
Genexus
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fear Factory - Genexus (coloured) (0727361358037) виниловая пластинка - фото 1
  • Fear Factory - Genexus (coloured) (0727361358037) виниловая пластинка - фото 2
  • Fear Factory - Genexus (coloured) (0727361358037) виниловая пластинка - фото 3
  • Fear Factory - Genexus (coloured) (0727361358037) виниловая пластинка - фото 4
  • Fear Factory - Genexus (coloured) (0727361358037) виниловая пластинка - фото 5
  • Fear Factory - Genexus (coloured) (0727361358037) виниловая пластинка - фото 6
  • Fear Factory - Genexus (coloured) (0727361358037) виниловая пластинка - фото 7
  • Fear Factory - Genexus (coloured) (0727361358037) виниловая пластинка - фото 8
  • Fear Factory - Genexus (coloured) (0727361358037) виниловая пластинка - фото 9
  • Fear Factory - Genexus (coloured) (0727361358037) виниловая пластинка - фото 10
  • Fear Factory - Genexus (coloured) (0727361358037) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652223
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361358037]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Fear Factory
Альбом (сингл)
Genexus
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Autonomous Combat System, Anodized, Dielectric, Soul Hacker, Protomech, Genexus, Church Of Execution, C1 Regenerate, C2 Battle For Utopia, C3 Expiration Date, D1 Mandatory Sacrifice (Genexus Remix), D2 Enhanced Reality
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара Fear Factory - Genexus (coloured) (0727361358037) виниловая пластинка

"Genexus" - переиздание девятого студийного альбома группы Fear Factory, выпущенного в 2015 году. Это их первая работа с участием барабанщика Майка Хеллера, и последняя, которую они выпустили с вокалистом Бертоном С. Беллом. После выхода альбом попал в чарты множества стран, в Австралии он достиг 15-го места, а в Германии, Венгрии и Швейцарии попал в топ-20. Лимитированное издание представлено на двойном прозрачном виниле с черными брызгами. Fear Factory - американская метал-группа из Лос-Анджелеса. Она сформировалась в 1989 году и к сегодняшнему дню выпустила десять студийных альбомов, несколько мини-альбомов и сборников, а также почти полтора десятка синглов. За время своей музыкальной карьеры, музыканты сумели выработать собственное звучание, представляющее собой сочетание индастриал-метала и грув-метала. Их стиль оказал большое влияние на метал-сцену середины 90-х.



Теги товара: Industrial, Limited Edition

Отзывы о товаре Fear Factory - Genexus (coloured) (0727361358037) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361358037]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Fear Factory
Альбом (сингл)
Genexus
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Autonomous Combat System, Anodized, Dielectric, Soul Hacker, Protomech, Genexus, Church Of Execution, C1 Regenerate, C2 Battle For Utopia, C3 Expiration Date, D1 Mandatory Sacrifice (Genexus Remix), D2 Enhanced Reality
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Genexus" - переиздание девятого студийного альбома группы Fear Factory, выпущенного в 2015 году. Это их первая работа с участием барабанщика Майка Хеллера, и последняя, которую они выпустили с вокалистом Бертоном С. Беллом. После выхода альбом попал в чарты множества стран, в Австралии он достиг 15-го места, а в Германии, Венгрии и Швейцарии попал в топ-20. Лимитированное издание представлено на двойном прозрачном виниле с черными брызгами. Fear Factory - американская метал-группа из Лос-Анджелеса. Она сформировалась в 1989 году и к сегодняшнему дню выпустила десять студийных альбомов, несколько мини-альбомов и сборников, а также почти полтора десятка синглов. За время своей музыкальной карьеры, музыканты сумели выработать собственное звучание, представляющее собой сочетание индастриал-метала и грув-метала. Их стиль оказал большое влияние на метал-сцену середины 90-х.


Теги товара: Industrial, Limited Edition
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Отзывы


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