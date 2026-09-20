Fear Factory - Genexus (coloured) (0727361358037) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Fear Factory - Genexus (coloured) (0727361358037) виниловая пластинка
"Genexus" - переиздание девятого студийного альбома группы Fear Factory, выпущенного в 2015 году. Это их первая работа с участием барабанщика Майка Хеллера, и последняя, которую они выпустили с вокалистом Бертоном С. Беллом. После выхода альбом попал в чарты множества стран, в Австралии он достиг 15-го места, а в Германии, Венгрии и Швейцарии попал в топ-20. Лимитированное издание представлено на двойном прозрачном виниле с черными брызгами. Fear Factory - американская метал-группа из Лос-Анджелеса. Она сформировалась в 1989 году и к сегодняшнему дню выпустила десять студийных альбомов, несколько мини-альбомов и сборников, а также почти полтора десятка синглов. За время своей музыкальной карьеры, музыканты сумели выработать собственное звучание, представляющее собой сочетание индастриал-метала и грув-метала. Их стиль оказал большое влияние на метал-сцену середины 90-х.
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Теги товара: Industrial, Limited Edition
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Теги товара: Industrial, Limited Edition
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