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Busta Rhymes - Blockbusta (0196588383113) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Busta Rhymes - Blockbusta (0196588383113) виниловая пластинка

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Busta Rhymes - Blockbusta (0196588383113) виниловая пластинка - фото 1
Busta Rhymes - Blockbusta (0196588383113) виниловая пластинка - фото 2
Busta Rhymes - Blockbusta (0196588383113) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Busta Rhymes
Альбом (сингл)
Blockbusta
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Busta Rhymes - Blockbusta (0196588383113) виниловая пластинка - фото 1
  • Busta Rhymes - Blockbusta (0196588383113) виниловая пластинка - фото 2
  • Busta Rhymes - Blockbusta (0196588383113) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652137
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Busta Rhymes - Blockbusta (0196588383113) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EPIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Epic
Barcode
[0196588383113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Busta Rhymes
Альбом (сингл)
Blockbusta
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Statement, Remind 'Em, Beach Ball, Ok, Could It Be You, Luxury Life, Big Everything, Roboshotta, Tings, The Return Of Mansa Musa, Stand Up, Open Wide, Hold Up, The Hive, Homage, Legend, Slide, Legacy, If You Don't Know Now You Know Pt. 2
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Busta Rhymes - Blockbusta (0196588383113) виниловая пластинка

"Blockbusta" - одиннадцатый студийный альбом американского рэпера Busta Rhymes. Он был выпущен 24 ноября 2023 года на его собственном лейбле Conglomerate Entertainment с дистрибьюцией Epic Records. Сам Rhymes выступил исполнительным продюсером альбома вместе с Pharrell Williams, Timbaland и Swizz Beatz. Это его первый студийный альбом за почти три года после вышедшего в 2020 году "Extinction Level Event 2: The Wrath of God", в котором приняли участие Quavo, Bia, Young Thug, Blxst, Yung Bleu, Coi Leray, DaBaby, T-Pain, Burna Boy, Swizz Beatz, Blackway, Jnr Choi, Chris Brown, Shenseea, Giggs, Kodak Black, Morray, Cie, Trillian, Rai, и Big Tigger.

Отзывы о товаре Busta Rhymes - Blockbusta (0196588383113) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
EPIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Epic
Barcode
[0196588383113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Busta Rhymes
Альбом (сингл)
Blockbusta
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Statement, Remind 'Em, Beach Ball, Ok, Could It Be You, Luxury Life, Big Everything, Roboshotta, Tings, The Return Of Mansa Musa, Stand Up, Open Wide, Hold Up, The Hive, Homage, Legend, Slide, Legacy, If You Don't Know Now You Know Pt. 2
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Нидерланды
Описание
"Blockbusta" - одиннадцатый студийный альбом американского рэпера Busta Rhymes. Он был выпущен 24 ноября 2023 года на его собственном лейбле Conglomerate Entertainment с дистрибьюцией Epic Records. Сам Rhymes выступил исполнительным продюсером альбома вместе с Pharrell Williams, Timbaland и Swizz Beatz. Это его первый студийный альбом за почти три года после вышедшего в 2020 году "Extinction Level Event 2: The Wrath of God", в котором приняли участие Quavo, Bia, Young Thug, Blxst, Yung Bleu, Coi Leray, DaBaby, T-Pain, Burna Boy, Swizz Beatz, Blackway, Jnr Choi, Chris Brown, Shenseea, Giggs, Kodak Black, Morray, Cie, Trillian, Rai, и Big Tigger.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Busta Rhymes - Blockbusta (0196588383113) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4270 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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