Коммутатор Netis P124GC
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651006
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
24
Габаритные размеры, мм
440x45x180
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х30
Вес, кг.
3.06
Описание товара Коммутатор Netis P124GC
Коммутатор NETIS P124GC применяется для обмена данными и подачи питания на подключенное сетевое оборудование. Он предназначен для коммутации в системах видеонаблюдения и телефонии IP. Коммутатор оборудован 24 портами LAN со скоростью 100 Мбит/сек и поддержкой питания по стандарту PoE. Дополнительные два порта SFP с пропускной способностью 1000 Мбит/с совместимы с оптоволокном и сетевыми кабелями. Коммутатор NETIS P124GC предусматривает монтаж в стойку и настольное размещение. Световые индикаторы активности и питания помогают контролировать состояние работы.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
24
Габаритные размеры, мм
440x45x180
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Коммутатор NETIS P124GC применяется для обмена данными и подачи питания на подключенное сетевое оборудование. Он предназначен для коммутации в системах видеонаблюдения и телефонии IP. Коммутатор оборудован 24 портами LAN со скоростью 100 Мбит/сек и поддержкой питания по стандарту PoE. Дополнительные два порта SFP с пропускной способностью 1000 Мбит/с совместимы с оптоволокном и сетевыми кабелями. Коммутатор NETIS P124GC предусматривает монтаж в стойку и настольное размещение. Световые индикаторы активности и питания помогают контролировать состояние работы.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
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