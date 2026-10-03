Сумка для ноутбука 18" Defender TARDIS (77269)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Цвет
серый/красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%3 090 руб. 4 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 650978
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
18
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Цвет
серый/красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х3
Вес, кг.
1.13
Описание товара Сумка для ноутбука 18" Defender TARDIS (77269)
Самый вместительный рюкзак в линейке, может вместить в себя стандартный набор устройств. Подходит для переноски больших геймерских ноутбуков.
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Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
18
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Цвет
серый/красный
Страна производитель
Китай
Самый вместительный рюкзак в линейке, может вместить в себя стандартный набор устройств. Подходит для переноски больших геймерских ноутбуков.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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