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Сумка для ноутбука 18" Defender TARDIS (77269) купить с доставкой в Москве
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Сумка для ноутбука 18" Defender TARDIS (77269)

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Сумка для ноутбука 18&quot; Defender TARDIS (77269) - фото 1
Сумка для ноутбука 18&quot; Defender TARDIS (77269) - фото 2
Сумка для ноутбука 18&quot; Defender TARDIS (77269) - фото 3
Сумка для ноутбука 18&quot; Defender TARDIS (77269) - фото 4
Сумка для ноутбука 18&quot; Defender TARDIS (77269) - фото 5
Сумка для ноутбука 18&quot; Defender TARDIS (77269) - фото 6
Сумка для ноутбука 18&quot; Defender TARDIS (77269) - фото 7
Сумка для ноутбука 18&quot; Defender TARDIS (77269) - фото 8
Сумка для ноутбука 18&quot; Defender TARDIS (77269) - фото 9
Сумка для ноутбука 18&quot; Defender TARDIS (77269) - фото 10
Сумка для ноутбука 18&quot; Defender TARDIS (77269) - фото 11
Сумка для ноутбука 18&quot; Defender TARDIS (77269) - фото 12
Сумка для ноутбука 18&quot; Defender TARDIS (77269) - фото 13
Сумка для ноутбука 18&quot; Defender TARDIS (77269) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Цвет
серый/красный
  • Сумка для ноутбука 18&quot; Defender TARDIS (77269) - фото 1
  • Сумка для ноутбука 18&quot; Defender TARDIS (77269) - фото 2
  • Сумка для ноутбука 18&quot; Defender TARDIS (77269) - фото 3
  • Сумка для ноутбука 18&quot; Defender TARDIS (77269) - фото 4
  • Сумка для ноутбука 18&quot; Defender TARDIS (77269) - фото 5
  • Сумка для ноутбука 18&quot; Defender TARDIS (77269) - фото 6
  • Сумка для ноутбука 18&quot; Defender TARDIS (77269) - фото 7
  • Сумка для ноутбука 18&quot; Defender TARDIS (77269) - фото 8
  • Сумка для ноутбука 18&quot; Defender TARDIS (77269) - фото 9
  • Сумка для ноутбука 18&quot; Defender TARDIS (77269) - фото 10
  • Сумка для ноутбука 18&quot; Defender TARDIS (77269) - фото 11
  • Сумка для ноутбука 18&quot; Defender TARDIS (77269) - фото 12
  • Сумка для ноутбука 18&quot; Defender TARDIS (77269) - фото 13
  • Сумка для ноутбука 18&quot; Defender TARDIS (77269) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
3 090 руб.  4 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 650978
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
18
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Цвет
серый/красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х3
Вес, кг.
1.13

Описание товара Сумка для ноутбука 18" Defender TARDIS (77269)

Самый вместительный рюкзак в линейке, может вместить в себя стандартный набор устройств. Подходит для переноски больших геймерских ноутбуков.

Отзывы о товаре Сумка для ноутбука 18" Defender TARDIS (77269)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
18
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Цвет
серый/красный
Страна производитель
Китай
Описание
Самый вместительный рюкзак в линейке, может вместить в себя стандартный набор устройств. Подходит для переноски больших геймерских ноутбуков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для ноутбука 18" Defender TARDIS (77269) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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