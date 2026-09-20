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Рюкзак для ноутбука Razer Rogue Backpack 13.3" (RC81-03630116-0000) купить с доставкой в Москве
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Рюкзак для ноутбука Razer Rogue Backpack 13.3" (RC81-03630116-0000)

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Рюкзак для ноутбука Razer Rogue Backpack 13.3&quot; (RC81-03630116-0000) - фото 1
Рюкзак для ноутбука Razer Rogue Backpack 13.3&quot; (RC81-03630116-0000) - фото 2
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Рюкзак для ноутбука Razer Rogue Backpack 13.3&quot; (RC81-03630116-0000) - фото 5
Рюкзак для ноутбука Razer Rogue Backpack 13.3&quot; (RC81-03630116-0000) - фото 6
Рюкзак для ноутбука Razer Rogue Backpack 13.3&quot; (RC81-03630116-0000) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
13.3
Ручка для переноски
да
Цвет
черный
  • Рюкзак для ноутбука Razer Rogue Backpack 13.3&quot; (RC81-03630116-0000) - фото 1
  • Рюкзак для ноутбука Razer Rogue Backpack 13.3&quot; (RC81-03630116-0000) - фото 2
  • Рюкзак для ноутбука Razer Rogue Backpack 13.3&quot; (RC81-03630116-0000) - фото 3
  • Рюкзак для ноутбука Razer Rogue Backpack 13.3&quot; (RC81-03630116-0000) - фото 4
  • Рюкзак для ноутбука Razer Rogue Backpack 13.3&quot; (RC81-03630116-0000) - фото 5
  • Рюкзак для ноутбука Razer Rogue Backpack 13.3&quot; (RC81-03630116-0000) - фото 6
  • Рюкзак для ноутбука Razer Rogue Backpack 13.3&quot; (RC81-03630116-0000) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571346
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
13.3
Ручка для переноски
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х26х14
Вес, г.
800

Описание товара Рюкзак для ноутбука Razer Rogue Backpack 13.3" (RC81-03630116-0000)

рюкзак, максимальный размер экрана 13.3", защита от воды, материал: синтетический, цвет: чёрный

Отзывы о товаре Рюкзак для ноутбука Razer Rogue Backpack 13.3" (RC81-03630116-0000)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
13.3
Ручка для переноски
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
рюкзак, максимальный размер экрана 13.3", защита от воды, материал: синтетический, цвет: чёрный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рюкзак для ноутбука Razer Rogue Backpack 13.3" (RC81-03630116-0000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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