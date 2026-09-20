Рюкзак для ноутбука Razer Rogue Backpack 13.3" (RC81-03630116-0000)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
13.3
Ручка для переноски
да
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 571346
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
13.3
Ручка для переноски
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х26х14
Вес, г.
800
Описание товара Рюкзак для ноутбука Razer Rogue Backpack 13.3" (RC81-03630116-0000)
рюкзак, максимальный размер экрана 13.3", защита от воды, материал: синтетический, цвет: чёрный
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Рюкзак
Тип товара
рюкзак
Материал
полиэстер
Максимально поддерживаемая диагональ (дюйм)
13.3
Ручка для переноски
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
рюкзак, максимальный размер экрана 13.3", защита от воды, материал: синтетический, цвет: чёрный
Рюкзак для ноутбука Razer Rogue Backpack 13.3" (RC81-03630116-0000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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