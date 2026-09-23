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Сумка для ноутбука 17.3" Continent CC-892 купить с доставкой в Москве
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Сумка для ноутбука 17.3" Continent CC-892

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Сумка для ноутбука 17.3&quot; Continent CC-892 - фото 1
Сумка для ноутбука 17.3&quot; Continent CC-892 - фото 2
Сумка для ноутбука 17.3&quot; Continent CC-892 - фото 3
Сумка для ноутбука 17.3&quot; Continent CC-892 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
синтетика
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
  • Сумка для ноутбука 17.3&quot; Continent CC-892 - фото 1
  • Сумка для ноутбука 17.3&quot; Continent CC-892 - фото 2
  • Сумка для ноутбука 17.3&quot; Continent CC-892 - фото 3
  • Сумка для ноутбука 17.3&quot; Continent CC-892 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
3 510 руб.  4 220 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 558008
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сумка для ноутбука 17.3" Continent CC-892
3 510 руб. -17%
4 220 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
17.3
Материал
синтетика
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х2
Вес, г.
900

Описание товара Сумка для ноутбука 17.3" Continent CC-892

Отделение для компьютера с двойным ремнем и мягкой перегородкой. Внутренние карманы для бумаг, компакт-дисков, визиток, карточек и письменных принадлежностей. Большое отделение с внутренними карманами для папок с бумагами, запирается на молнию. Внешний передний карман на молнии. Внешний угловой карман на молнии для цифровых устройств. Внешний задний карман на молнии.

Отзывы о товаре Сумка для ноутбука 17.3" Continent CC-892




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
17.3
Материал
синтетика
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Отделение для компьютера с двойным ремнем и мягкой перегородкой. Внутренние карманы для бумаг, компакт-дисков, визиток, карточек и письменных принадлежностей. Большое отделение с внутренними карманами для папок с бумагами, запирается на молнию. Внешний передний карман на молнии. Внешний угловой карман на молнии для цифровых устройств. Внешний задний карман на молнии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для ноутбука 17.3" Continent CC-892 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3510 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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