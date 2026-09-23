Рюкзак для ноутбука 15.6" SUMDEX PJN-301BK
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Материал
нейлон
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%3 310 руб. 5 140 руб.
В наличии
Код товара: 558003
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 310 руб. -36%
5 140 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рюкзак
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
нейлон
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х2
Вес, кг.
1.4
Описание товара Рюкзак для ноутбука 15.6" SUMDEX PJN-301BK
Sumdex PJN-301 - современный рюкзак с отделением для ноутбука. Предусмотрены боковые карманы-сетки, боковые стяжки, дышащая спинка и выход USB. Рюкзак изготовлен из прочного нейлона, рассчитанного на частое и интенсивное использование. Все застежки отличаются высоким качеством материалов и исполнения, а также продуманы с точки зрения эргономики и стиля. Для переноски рюкзака в руках предусмотрена усиленная верхняя ручка.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Рюкзак
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
нейлон
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Sumdex PJN-301 - современный рюкзак с отделением для ноутбука. Предусмотрены боковые карманы-сетки, боковые стяжки, дышащая спинка и выход USB. Рюкзак изготовлен из прочного нейлона, рассчитанного на частое и интенсивное использование. Все застежки отличаются высоким качеством материалов и исполнения, а также продуманы с точки зрения эргономики и стиля. Для переноски рюкзака в руках предусмотрена усиленная верхняя ручка.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Рюкзак для ноутбука 15.6" SUMDEX PJN-301BK - по цене 3310 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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