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Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA3335B2/BLU2 купить с доставкой в Москве
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Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA3335B2/BLU2

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Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA3335B2/BLU2 - фото 1
Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA3335B2/BLU2 - фото 2
Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA3335B2/BLU2 - фото 3
Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA3335B2/BLU2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
натуральная кожа, полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
  • Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA3335B2/BLU2 - фото 1
  • Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA3335B2/BLU2 - фото 2
  • Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA3335B2/BLU2 - фото 3
  • Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA3335B2/BLU2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569260
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Характеристики

Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
13
Материал
натуральная кожа, полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х41х13
Вес, г.
300

Описание товара Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA3335B2/BLU2

Сумка для ноутбука, с отделением и iPad Air/Air2 двумя ручками, карманами для зонтика и для бутылки от компании Piquadro, коллекция Blue Square. Натуральная телячья кожа синего цвета.

Отзывы о товаре Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA3335B2/BLU2




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Характеристики
Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
13
Материал
натуральная кожа, полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка для ноутбука, с отделением и iPad Air/Air2 двумя ручками, карманами для зонтика и для бутылки от компании Piquadro, коллекция Blue Square. Натуральная телячья кожа синего цвета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA3335B2/BLU2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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