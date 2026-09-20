Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA3335B2/BLU2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
натуральная кожа, полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 569260
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
13
Материал
натуральная кожа, полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х41х13
Вес, г.
300
Описание товара Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA3335B2/BLU2
Сумка для ноутбука, с отделением и iPad Air/Air2 двумя ручками, карманами для зонтика и для бутылки от компании Piquadro, коллекция Blue Square. Натуральная телячья кожа синего цвета.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
13
Материал
натуральная кожа, полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Сумка для ноутбука, с отделением и iPad Air/Air2 двумя ручками, карманами для зонтика и для бутылки от компании Piquadro, коллекция Blue Square. Натуральная телячья кожа синего цвета.
Сумка Piquadro Blue Square, синяя CA3335B2/BLU2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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