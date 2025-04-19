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Сумка Piquadro Blue Square, черная CA1816B2/N купить с доставкой в Москве
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Сумка Piquadro Blue Square, черная CA1816B2/N

15 Отзывы
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Сумка Piquadro Blue Square, черная CA1816B2/N - фото 1
Сумка Piquadro Blue Square, черная CA1816B2/N - фото 2
Сумка Piquadro Blue Square, черная CA1816B2/N - фото 3
Сумка Piquadro Blue Square, черная CA1816B2/N - фото 4
Сумка Piquadro Blue Square, черная CA1816B2/N - фото 5
Сумка Piquadro Blue Square, черная CA1816B2/N - фото 6
Сумка Piquadro Blue Square, черная CA1816B2/N - фото 7
Сумка Piquadro Blue Square, черная CA1816B2/N - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
кожа
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
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  • Сумка Piquadro Blue Square, черная CA1816B2/N - фото 2
  • Сумка Piquadro Blue Square, черная CA1816B2/N - фото 3
  • Сумка Piquadro Blue Square, черная CA1816B2/N - фото 4
  • Сумка Piquadro Blue Square, черная CA1816B2/N - фото 5
  • Сумка Piquadro Blue Square, черная CA1816B2/N - фото 6
  • Сумка Piquadro Blue Square, черная CA1816B2/N - фото 7
  • Сумка Piquadro Blue Square, черная CA1816B2/N - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 574081
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Характеристики

Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Сумка
Материал
кожа
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х2
Вес, кг.
1

Описание товара Сумка Piquadro Blue Square, черная CA1816B2/N

Кожаная сумка черного цвета с плечевым ремнем из коллекции Piquadro Blue Square. Имеет одно отделение, внутренний карман на молнии с выходом под наушники для телефона или плеера, отсек для ipad и три внешних кармана на молнии. Одна из самых популярных сумок в своем размере, благодаря функциональности и дизайну.

Отзывы о товаре Сумка Piquadro Blue Square, черная CA1816B2/N

Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качественная сумка, натуральная кожа. Документы внутри сумки.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
олеся к.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная сумка, хорошего качества
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Ольга Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество. Выбирала между двумя продавцами. Эта вызвала максимальное доверие к оригинальности.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая сумка. Кожа приятная. Пришла в пыльнике и коробке. Все целое. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Николай Н.

Достоинства:


Комментарий:
Классный планшет, реальная кожа, оригинал
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Анастасия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Крутая сумка , оригинал, по штрих коду определяется. Качественная , кожа мягкая, фурнитура прекрасная. Размер оптимальный. Спасибо большое.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Екатерина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарная оригинальная сумка, поставляется в фирменном мешочек и в коробке Кожа натуральная, гладкая, плотная Вся фурнитура и подклад на высшем уровне Одариваемый в полном восторге :)
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Екатерина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилась сумка. Качество супер и удобная. Много карманов
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Сумка оригинальная, как в магазине! Приятный запах кожи. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольны покупкой. Оригинальный товар. Упакована в пыльник и фирменную коробку.
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Бессонова Наталья Вячеславовна

Достоинства:


Комментарий:
Сумка Крутая!Была куплена за 13000 рублей в подарок мужу,очень понравилась!)
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший По ощущениям оригинал но не проверяла. Надеюсь мужу понравится
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная сумка и премиальный бренд. Натуральная кожа с синей оконтовкой. Очень стильно. И вместительная.
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2024
Светлана Р.

Достоинства:


Комментарий:
покупаем уже третий раз, качество на высоте.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Сумка
Материал
кожа
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кожаная сумка черного цвета с плечевым ремнем из коллекции Piquadro Blue Square. Имеет одно отделение, внутренний карман на молнии с выходом под наушники для телефона или плеера, отсек для ipad и три внешних кармана на молнии. Одна из самых популярных сумок в своем размере, благодаря функциональности и дизайну.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качественная сумка, натуральная кожа. Документы внутри сумки.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Качество отличное покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
олеся к.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная сумка, хорошего качества
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Ольга Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество. Выбирала между двумя продавцами. Эта вызвала максимальное доверие к оригинальности.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая сумка. Кожа приятная. Пришла в пыльнике и коробке. Все целое. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Николай Н.

Достоинства:


Комментарий:
Классный планшет, реальная кожа, оригинал
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Анастасия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Крутая сумка , оригинал, по штрих коду определяется. Качественная , кожа мягкая, фурнитура прекрасная. Размер оптимальный. Спасибо большое.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Екатерина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарная оригинальная сумка, поставляется в фирменном мешочек и в коробке Кожа натуральная, гладкая, плотная Вся фурнитура и подклад на высшем уровне Одариваемый в полном восторге :)
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Екатерина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилась сумка. Качество супер и удобная. Много карманов
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Сумка оригинальная, как в магазине! Приятный запах кожи. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольны покупкой. Оригинальный товар. Упакована в пыльник и фирменную коробку.
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Бессонова Наталья Вячеславовна

Достоинства:


Комментарий:
Сумка Крутая!Была куплена за 13000 рублей в подарок мужу,очень понравилась!)
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший По ощущениям оригинал но не проверяла. Надеюсь мужу понравится
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная сумка и премиальный бренд. Натуральная кожа с синей оконтовкой. Очень стильно. И вместительная.
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2024
Светлана Р.

Достоинства:


Комментарий:
покупаем уже третий раз, качество на высоте.


Сумка Piquadro Blue Square, черная CA1816B2/N - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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