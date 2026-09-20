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Характеристики
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 569227
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Описание товара Рюкзак Piquadro Urban 14", черный CA3214UB00/N
Наиболее популярная модель кожаного мужского бизнес-рюкзака из коллекции Piquadro Urban. Рюкзак изготовлен из мягкой структурной телячьей кожи, фурнитура черненая, матовая. Имеет одно основное отделение с отсеком для 14 дюймового ноутбука и планшета. На передней части рюкзака расположен карман на молнии с отсеками для телефона и письменных принадлежностей. По бокам расположены карманы на молнии для бутылки и зонта, на задней части рюкзака предусмотрена планка для ручки чемодана. Рюкзак имеет небольшой вес, всего 896 грамм и оптимальные габариты, благодаря чему он идеально подходит для ежедневного использования, как для работы, так и для повседневных нужд.
Наиболее популярная модель кожаного мужского бизнес-рюкзака из коллекции Piquadro Urban. Рюкзак изготовлен из мягкой структурной телячьей кожи, фурнитура черненая, матовая. Имеет одно основное отделение с отсеком для 14 дюймового ноутбука и планшета. На передней части рюкзака расположен карман на молнии с отсеками для телефона и письменных принадлежностей. По бокам расположены карманы на молнии для бутылки и зонта, на задней части рюкзака предусмотрена планка для ручки чемодана. Рюкзак имеет небольшой вес, всего 896 грамм и оптимальные габариты, благодаря чему он идеально подходит для ежедневного использования, как для работы, так и для повседневных нужд.
Рюкзак Piquadro Urban 14", черный CA3214UB00/N - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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