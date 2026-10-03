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Венчик для взбивания Kitfort КТ-7145 купить с доставкой в Москве
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Венчик для взбивания Kitfort КТ-7145

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Венчик для взбивания Kitfort КТ-7145 - фото 1
Венчик для взбивания Kitfort КТ-7145 - фото 2
Венчик для взбивания Kitfort КТ-7145 - фото 3
Венчик для взбивания Kitfort КТ-7145 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вспениватели молока
  • Венчик для взбивания Kitfort КТ-7145 - фото 1
  • Венчик для взбивания Kitfort КТ-7145 - фото 2
  • Венчик для взбивания Kitfort КТ-7145 - фото 3
  • Венчик для взбивания Kitfort КТ-7145 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649952
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Вспениватели молока
Размеры в упаковке, см
26х6х3
Вес, г.
7

Описание товара Венчик для взбивания Kitfort КТ-7145

Венчик для взбивания Kitfort КТ-7145 прекрасно взобьёт молочную пену для капучино, кофе латте и других напитков, а также без труда перемешает горячий шоколад или какао. Приготовление займёт не более 30 секунд. Венчик выполнен из нержавеющей стали, благодаря чему им можно взбивать горячее молоко, какао и другие напитки. Пружина достаточно жёсткая, что обеспечивает быстрое получение упругой пышной пенки. Устройство приводится в действие нажатием кнопки, расположенной на корпусе венчика. КТ-7145 занимает очень мало места. Его можно хранить в ящике или в стакане для столовых приборов. Чтобы сохранить чистоту самого венчика, в комплекте идёт съёмный колпачок. Венчик для взбивания молока работает от 2 батареек типоразмера ААА, поэтому провода не будут мешаться во время работы. Их заряда хватит на долгое время эксплуатации. Батарейки в комплект не входят. Венчик и его ось можно мыть под проточной водой, предварительно намылив их неабразивной губкой, пропитанной мягким моющим средством.

Отзывы о товаре Венчик для взбивания Kitfort КТ-7145




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Вспениватели молока
Описание
Венчик для взбивания Kitfort КТ-7145 прекрасно взобьёт молочную пену для капучино, кофе латте и других напитков, а также без труда перемешает горячий шоколад или какао. Приготовление займёт не более 30 секунд. Венчик выполнен из нержавеющей стали, благодаря чему им можно взбивать горячее молоко, какао и другие напитки. Пружина достаточно жёсткая, что обеспечивает быстрое получение упругой пышной пенки. Устройство приводится в действие нажатием кнопки, расположенной на корпусе венчика. КТ-7145 занимает очень мало места. Его можно хранить в ящике или в стакане для столовых приборов. Чтобы сохранить чистоту самого венчика, в комплекте идёт съёмный колпачок. Венчик для взбивания молока работает от 2 батареек типоразмера ААА, поэтому провода не будут мешаться во время работы. Их заряда хватит на долгое время эксплуатации. Батарейки в комплект не входят. Венчик и его ось можно мыть под проточной водой, предварительно намылив их неабразивной губкой, пропитанной мягким моющим средством.
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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