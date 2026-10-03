Венчик для взбивания Kitfort КТ-7145
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Венчик для взбивания Kitfort КТ-7145
Венчик для взбивания Kitfort КТ-7145 прекрасно взобьёт молочную пену для капучино, кофе латте и других напитков, а также без труда перемешает горячий шоколад или какао. Приготовление займёт не более 30 секунд. Венчик выполнен из нержавеющей стали, благодаря чему им можно взбивать горячее молоко, какао и другие напитки. Пружина достаточно жёсткая, что обеспечивает быстрое получение упругой пышной пенки. Устройство приводится в действие нажатием кнопки, расположенной на корпусе венчика. КТ-7145 занимает очень мало места. Его можно хранить в ящике или в стакане для столовых приборов. Чтобы сохранить чистоту самого венчика, в комплекте идёт съёмный колпачок. Венчик для взбивания молока работает от 2 батареек типоразмера ААА, поэтому провода не будут мешаться во время работы. Их заряда хватит на долгое время эксплуатации. Батарейки в комплект не входят. Венчик и его ось можно мыть под проточной водой, предварительно намылив их неабразивной губкой, пропитанной мягким моющим средством.
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