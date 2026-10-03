Напильник, 150 мм, ДТП, круглый, сталь У13А Сибртех
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649253
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х5х2
Вес, г.
63
Описание товара Напильник, 150 мм, ДТП, круглый, сталь У13А Сибртех
Круглый напильник Сибртех 161507 из стали У13А, с полотном длиной 150 мм, ДТП, используется для финишной доводки металлических заготовок. Мелкая насечка с 25-80 зубцами на 10 мм длины снимает не более 0,05 мм материала, что обеспечивает качественную обработку. Напильником опиливают круглые отверстия и изогнутые поверхности. Он будет полезен профессиональным слесарям и домашним мастерам.
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Круглый напильник Сибртех 161507 из стали У13А, с полотном длиной 150 мм, ДТП, используется для финишной доводки металлических заготовок. Мелкая насечка с 25-80 зубцами на 10 мм длины снимает не более 0,05 мм материала, что обеспечивает качественную обработку. Напильником опиливают круглые отверстия и изогнутые поверхности. Он будет полезен профессиональным слесарям и домашним мастерам.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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