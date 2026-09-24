Напильник, 150 мм, ДТП, трехгранный, сталь У13А Сибртех
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Характеристики
Описание товара Напильник, 150 мм, ДТП, трехгранный, сталь У13А Сибртех
Трехгранный напильник Сибртех 160507 из стали У13А, с насечкой ДТП, — ручной инструмент для финишной доводки металлических деталей. Напильник является «бархатным», то есть имеет самую мелкую насечку с 25-80 зубцами на 1 см длины и снимает до 0,05 мм металла. Это позволяет добиться высокой точности опиловки. Инструмент служит для обработки пазов, внутренних углов и граней. Будет полезен профессионалу слесарного дела и домашнему мастеру.
Преимущества
- Прочность и долговечность — напильник изготовлен из высокоуглеродистой стали У13А.
- Широкие возможности — инструмент с насечкой ДТП подходит для заточки ручных пил.
- Быстрый поиск нужного инструмента — на корпусе имеется гравировка с обозначением марки стали и типа насечки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Трехгранный напильник Сибртех 160507 из стали У13А, с насечкой ДТП, — ручной инструмент для финишной доводки металлических деталей. Напильник является «бархатным», то есть имеет самую мелкую насечку с 25-80 зубцами на 1 см длины и снимает до 0,05 мм металла. Это позволяет добиться высокой точности опиловки. Инструмент служит для обработки пазов, внутренних углов и граней. Будет полезен профессионалу слесарного дела и домашнему мастеру.
Преимущества
- Прочность и долговечность — напильник изготовлен из высокоуглеродистой стали У13А.
- Широкие возможности — инструмент с насечкой ДТП подходит для заточки ручных пил.
- Быстрый поиск нужного инструмента — на корпусе имеется гравировка с обозначением марки стали и типа насечки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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