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Напильник, 200 мм, №1, трехгранный, сталь У13А Сибртех купить с доставкой в Москве
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Напильник, 200 мм, №1, трехгранный, сталь У13А Сибртех

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Напильник, 200 мм, №1, трехгранный, сталь У13А Сибртех - фото 2
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Напильник, 200 мм, №1, трехгранный, сталь У13А Сибртех - фото 4
Напильник, 200 мм, №1, трехгранный, сталь У13А Сибртех - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
  • Напильник, 200 мм, №1, трехгранный, сталь У13А Сибртех - фото 1
  • Напильник, 200 мм, №1, трехгранный, сталь У13А Сибртех - фото 2
  • Напильник, 200 мм, №1, трехгранный, сталь У13А Сибртех - фото 3
  • Напильник, 200 мм, №1, трехгранный, сталь У13А Сибртех - фото 4
  • Напильник, 200 мм, №1, трехгранный, сталь У13А Сибртех - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649271
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Напильник, 200 мм, №1, трехгранный, сталь У13А Сибртех
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник трехгранный - 1 шт
Длина, мм
252
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
25х5х1
Вес, г.
130

Описание товара Напильник, 200 мм, №1, трехгранный, сталь У13А Сибртех

Трехгранный напильник Сибртех 160617 из стали У13А, с полотном длиной 200 мм и насечкой №1, применяется для черновой обработки металлических поверхностей. Служит для доводки изделий до нужной формы или размера и используется для опиливания граней, внутренних углов, треугольных отверстий. Инструмент будет полезен в слесарной мастерской, пригодится также и в быту.

Преимущества

  • Долговечность — напильник изготовлен из прочной высокоуглеродистой стали У13А.
  • Высокая производительность — режущая часть с крупной насечкой содержит 5-13 зубцов на 10 мм длины и за один проход снимает не менее 0,25 мм материала.
  • Быстрый поиск нужного инструмента — на корпусе имеется гравировка с указанием номера насечки и марки стали.



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Отзывы о товаре Напильник, 200 мм, №1, трехгранный, сталь У13А Сибртех




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник трехгранный - 1 шт
Длина, мм
252
Страна производитель
Россия
Описание

Трехгранный напильник Сибртех 160617 из стали У13А, с полотном длиной 200 мм и насечкой №1, применяется для черновой обработки металлических поверхностей. Служит для доводки изделий до нужной формы или размера и используется для опиливания граней, внутренних углов, треугольных отверстий. Инструмент будет полезен в слесарной мастерской, пригодится также и в быту.

Преимущества

  • Долговечность — напильник изготовлен из прочной высокоуглеродистой стали У13А.
  • Высокая производительность — режущая часть с крупной насечкой содержит 5-13 зубцов на 10 мм длины и за один проход снимает не менее 0,25 мм материала.
  • Быстрый поиск нужного инструмента — на корпусе имеется гравировка с указанием номера насечки и марки стали.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Напильник, 200 мм, №1, трехгранный, сталь У13А Сибртех - данный товар вы можете купить по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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