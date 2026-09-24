Напильник, 150 мм, круглый, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16124)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Напильник, 150 мм, круглый, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16124)
Круглый напильник Сибртех 16124 с насечкой №2, длиной рабочей части 150 мм, с двухкомпонентной рукояткой, — слесарный инструмент для опиливания металлических деталей. Оптимален для обработки вогнутых поверхностей, овальных и круглых отверстий. Помогает придать им нужный размер или форму, довести до определенной степени шероховатости. Полотно с перекрестной насечкой №2 используется после применения драчевого напильника, т.к. снимает более тонкий слой металла и обеспечивает гладкость поверхности. Инструмент будет полезен в мастерской, дома, на даче или в гараже.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — полотно изготовлено из высокоуглеродистой стали У13А.
- Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка не выскальзывает из ладони.
- Удобное хранение — благодаря отверстию в рукоятке инструмент можно повесить на гвоздь или скобу.
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Круглый напильник Сибртех 16124 с насечкой №2, длиной рабочей части 150 мм, с двухкомпонентной рукояткой, — слесарный инструмент для опиливания металлических деталей. Оптимален для обработки вогнутых поверхностей, овальных и круглых отверстий. Помогает придать им нужный размер или форму, довести до определенной степени шероховатости. Полотно с перекрестной насечкой №2 используется после применения драчевого напильника, т.к. снимает более тонкий слой металла и обеспечивает гладкость поверхности. Инструмент будет полезен в мастерской, дома, на даче или в гараже.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — полотно изготовлено из высокоуглеродистой стали У13А.
- Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка не выскальзывает из ладони.
- Удобное хранение — благодаря отверстию в рукоятке инструмент можно повесить на гвоздь или скобу.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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