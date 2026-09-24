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Напильник, 150 мм, №2, плоский, сталь У13А Сибртех купить с доставкой в Москве
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Напильник, 150 мм, №2, плоский, сталь У13А Сибртех

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Напильник, 150 мм, №2, плоский, сталь У13А Сибртех - фото 1
Напильник, 150 мм, №2, плоский, сталь У13А Сибртех - фото 2
Напильник, 150 мм, №2, плоский, сталь У13А Сибртех - фото 3
Напильник, 150 мм, №2, плоский, сталь У13А Сибртех - фото 4
Напильник, 150 мм, №2, плоский, сталь У13А Сибртех - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
  • Напильник, 150 мм, №2, плоский, сталь У13А Сибртех - фото 1
  • Напильник, 150 мм, №2, плоский, сталь У13А Сибртех - фото 2
  • Напильник, 150 мм, №2, плоский, сталь У13А Сибртех - фото 3
  • Напильник, 150 мм, №2, плоский, сталь У13А Сибртех - фото 4
  • Напильник, 150 мм, №2, плоский, сталь У13А Сибртех - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649249
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Напильник, 150 мм, №2, плоский, сталь У13А Сибртех
270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник плоский - 1 шт
Длина, мм
192
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х2х2
Вес, г.
80

Описание товара Напильник, 150 мм, №2, плоский, сталь У13А Сибртех

Плоский напильник Сибртех 162527 из стали У13А, с длиной полотна 150 мм и насечкой №2, предназначен для опиливания металлических деталей. Обеспечивает более точную обработку, чем драчевый напильник. Снимает слой металла с плоских и выпуклых поверхностей, позволяя подогнать размер и форму заготовки под нужные параметры. Инструмент пригодится в слесарной мастерской, а также будет полезен домашнему мастеру.

Преимущества

  • Долговечность — напильник изготовлен из высокоуглеродистой стали У13А, прочной и устойчивой к износу.
  • Качественная опиловка — режущая поверхность имеет до 25 зубьев на 10 мм длины и снимает слой металла толщиной до 0,08 мм.
  • Быстрое определение типа инструмента — на корпусе имеется гравировка с указанием класса насечки и марки стали.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Напильник, 150 мм, №2, плоский, сталь У13А Сибртех




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник плоский - 1 шт
Длина, мм
192
Страна производитель
Россия
Описание

Плоский напильник Сибртех 162527 из стали У13А, с длиной полотна 150 мм и насечкой №2, предназначен для опиливания металлических деталей. Обеспечивает более точную обработку, чем драчевый напильник. Снимает слой металла с плоских и выпуклых поверхностей, позволяя подогнать размер и форму заготовки под нужные параметры. Инструмент пригодится в слесарной мастерской, а также будет полезен домашнему мастеру.

Преимущества

  • Долговечность — напильник изготовлен из высокоуглеродистой стали У13А, прочной и устойчивой к износу.
  • Качественная опиловка — режущая поверхность имеет до 25 зубьев на 10 мм длины и снимает слой металла толщиной до 0,08 мм.
  • Быстрое определение типа инструмента — на корпусе имеется гравировка с указанием класса насечки и марки стали.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Напильник, 150 мм, №2, плоский, сталь У13А Сибртех - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 270 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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