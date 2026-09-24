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Напильник, 200 мм, №2, круглый, сталь У13А Сибртех купить с доставкой в Москве
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Напильник, 200 мм, №2, круглый, сталь У13А Сибртех

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Напильник, 200 мм, №2, круглый, сталь У13А Сибртех - фото 1
Напильник, 200 мм, №2, круглый, сталь У13А Сибртех - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Форма бойка
круглый
  • Напильник, 200 мм, №2, круглый, сталь У13А Сибртех - фото 1
  • Напильник, 200 мм, №2, круглый, сталь У13А Сибртех - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649273
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник круглый - 1 шт
Форма бойка
круглый
Длина, мм
250
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х5х1
Вес, г.
130

Описание товара Напильник, 200 мм, №2, круглый, сталь У13А Сибртех

Круглый напильник Сибртех 161627 из стали У13А, с полотном длиной 200 мм, с насечкой №2, предназначен для чистовой обработки металлических заготовок с круглыми или овальными отверстиями, а также вогнутыми поверхностями. Позволяет привести деталь в соответствие с необходимыми параметрами. Инструмент пригодится в слесарной мастерской, а также дома или на даче.

Преимущества

  • Надежность — напильник изготовлен из прочной высокоуглеродистой стали У13А, выдерживающей значительные нагрузки.
  • Быстрый подбор инструмента — на корпусе имеется гравировка с обозначением марки стали и типа насечки.
  • Быстрая и качественная опиловка — насечка №2 имеет 13-25 зубцов на 10 мм длины и снимает слой материала толщиной до 0,08 мм.



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Отзывы о товаре Напильник, 200 мм, №2, круглый, сталь У13А Сибртех




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник круглый - 1 шт
Форма бойка
круглый
Длина, мм
250
Страна производитель
Россия
Описание

Круглый напильник Сибртех 161627 из стали У13А, с полотном длиной 200 мм, с насечкой №2, предназначен для чистовой обработки металлических заготовок с круглыми или овальными отверстиями, а также вогнутыми поверхностями. Позволяет привести деталь в соответствие с необходимыми параметрами. Инструмент пригодится в слесарной мастерской, а также дома или на даче.

Преимущества

  • Надежность — напильник изготовлен из прочной высокоуглеродистой стали У13А, выдерживающей значительные нагрузки.
  • Быстрый подбор инструмента — на корпусе имеется гравировка с обозначением марки стали и типа насечки.
  • Быстрая и качественная опиловка — насечка №2 имеет 13-25 зубцов на 10 мм длины и снимает слой материала толщиной до 0,08 мм.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


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