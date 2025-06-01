Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
В наличии
Код товара: 649054
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
11.2
Длина, см
39
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х15х11
Вес, кг.
2.7
Описание товара Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A
Угловая шлифовальная машина Denzel AGH125-1200А 26909 мощностью 1200 Вт — универсальный инструмент, предназначенный для работы с дисками диаметром до 125 мм с максимальной скоростью 11000 об/мин. Применяется для отрезных, зачистных, шлифовальных работ по древесине, металлу, камню, бетону, пластику и другим материалам. Оптимально подходит для бытового использования.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
11.2
Длина, см
39
Страна производитель
Китай
Угловая шлифовальная машина Denzel AGH125-1200А 26909 мощностью 1200 Вт — универсальный инструмент, предназначенный для работы с дисками диаметром до 125 мм с максимальной скоростью 11000 об/мин. Применяется для отрезных, зачистных, шлифовальных работ по древесине, металлу, камню, бетону, пластику и другим материалам. Оптимально подходит для бытового использования.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, мощная, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
болгарка хорошая поставил пять звёзд из затаво што думаю продавец не причем транспортировка такая каробку Кабуто по полам сломали щётка одна атколона если вам на подарок проверяйте в пункте выдачи.
Достоинства:
Комментарий:
Первые впечатления замечательные. Хорошая, довольно мощная болгарка.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная, хорошая, качественная болгарка. Пользуюсь полгода без нареканий. Единственное, после покупки сразу помазал редуктор, смазка была, но маловато.
Достоинства:
Комментарий:
покупала мужу,оценил на пять балов.
Достоинства:
Комментарий:
на первый взгляд все отлично_ малогабаритная,мощность устраивает,включается,в работе пока не испытывали,т к мультидиск надо приобрести на нее
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее. Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший.Мощная. Из минусов я ничего не заметил.Без плавного пуска (
Достоинства:
Комментарий:
В целом все добротно сделано, но включение на ручке очень не удобное в работе. Может кому и зайдет.
Достоинства:
Комментарий:
С виду вроде бы всё аккуратно,литье пластика нормальное,нет больших зазоров. Посмотрим как долго проработает.
Достоинства:
Комментарий:
только забрал,пока работает.
Достоинства:
Комментарий:
Всё качественно, надёжно, удобно, при этом цена не завышеная, мне нравится
Достоинства:
Комментарий:
очень мощный болгарка. довольны. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Меня всё совершенно устроило. Качество, удобство, цена и размер соответствуют
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой остался доволен. Болгарка качественная, все прочно. Без нареканий, справляется со своей задачей
Достоинства:
Комментарий:
Надёжная и качественная болгарка, соответствует всем заявленным характеристикам, доставили в срок, упакованно аккуратно
Достоинства:
Комментарий:
На удивление отличная ушм. Сейчас понимаю, что надо было брать с регулировкой оборотов, но ничего. Жаль кожух не на быстросъеме, а на винте, в остальном все ок
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, прочная и надёжная, фирму эту давно знаю, нареканий не было
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло в идеальном состоянии, упаковка надежная, болгарка соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Плотная нагрузка, отлично справляется, довольно мощный. Чуть больше года полёт нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
Мощность соответствует заявленным, лёгкий и удобный, по сравнению с другими это просто супер.
Достоинства:
Комментарий:
Очень шумная, смазки в редукторе достаточно.
Достоинства:
Комментарий:
Очень доволен ее функциональностью и качеством исполнения
Достоинства:
Комментарий:
Действительно отличная болгарка! Работать ей одно удовольствие, надежность есть. Определённо рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Надежная и легко справляется со своей задачей. Качество за разумные деньги, доставка, надежная упаковка
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, всё ж таки чувствуется фирма... и упаковка в плёнку, дополнительно к заводской.
Достоинства:
Комментарий:
Уже не первый инструмент этого брэнда беру. надеюсь прослужит долго. А смазки в редуктор надо добавлять. практически сухой.
Достоинства:
Комментарий:
УШМ отличная! Хоть и маленькая но мощная мне очень понравилась
Достоинства:
Комментарий:
сегодня только пробовал работать .пилит хорошо .мне очень понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
отличная ушм довольно мощная. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Неплохая, работает. Из минусов-нужно постоянно держать клавишу, нет как у остальных фиксации
Достоинства:
Комментарий:
болгарка неплохая,работал немного на даче,забор,мангал, впечатление хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Редуктор ставится в удобное для вас положение что я и сделал.работать удобно ушм огонь.советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, болгарка живая
Достоинства:
Комментарий:
Ну что сказать. Работает. Нравится
Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - этот товар вы можете купить по цене 2950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, мощная, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
болгарка хорошая поставил пять звёзд из затаво што думаю продавец не причем транспортировка такая каробку Кабуто по полам сломали щётка одна атколона если вам на подарок проверяйте в пункте выдачи.
Достоинства:
Комментарий:
Первые впечатления замечательные. Хорошая, довольно мощная болгарка.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная, хорошая, качественная болгарка. Пользуюсь полгода без нареканий. Единственное, после покупки сразу помазал редуктор, смазка была, но маловато.
Достоинства:
Комментарий:
покупала мужу,оценил на пять балов.
Достоинства:
Комментарий:
на первый взгляд все отлично_ малогабаритная,мощность устраивает,включается,в работе пока не испытывали,т к мультидиск надо приобрести на нее
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее. Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший.Мощная. Из минусов я ничего не заметил.Без плавного пуска (
Достоинства:
Комментарий:
В целом все добротно сделано, но включение на ручке очень не удобное в работе. Может кому и зайдет.
Достоинства:
Комментарий:
С виду вроде бы всё аккуратно,литье пластика нормальное,нет больших зазоров. Посмотрим как долго проработает.
Достоинства:
Комментарий:
только забрал,пока работает.
Достоинства:
Комментарий:
Всё качественно, надёжно, удобно, при этом цена не завышеная, мне нравится
Достоинства:
Комментарий:
очень мощный болгарка. довольны. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Меня всё совершенно устроило. Качество, удобство, цена и размер соответствуют
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой остался доволен. Болгарка качественная, все прочно. Без нареканий, справляется со своей задачей
Достоинства:
Комментарий:
Надёжная и качественная болгарка, соответствует всем заявленным характеристикам, доставили в срок, упакованно аккуратно
Достоинства:
Комментарий:
На удивление отличная ушм. Сейчас понимаю, что надо было брать с регулировкой оборотов, но ничего. Жаль кожух не на быстросъеме, а на винте, в остальном все ок
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, прочная и надёжная, фирму эту давно знаю, нареканий не было
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло в идеальном состоянии, упаковка надежная, болгарка соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Плотная нагрузка, отлично справляется, довольно мощный. Чуть больше года полёт нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
Мощность соответствует заявленным, лёгкий и удобный, по сравнению с другими это просто супер.
Достоинства:
Комментарий:
Очень шумная, смазки в редукторе достаточно.
Достоинства:
Комментарий:
Очень доволен ее функциональностью и качеством исполнения
Достоинства:
Комментарий:
Действительно отличная болгарка! Работать ей одно удовольствие, надежность есть. Определённо рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Надежная и легко справляется со своей задачей. Качество за разумные деньги, доставка, надежная упаковка
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, всё ж таки чувствуется фирма... и упаковка в плёнку, дополнительно к заводской.
Достоинства:
Комментарий:
Уже не первый инструмент этого брэнда беру. надеюсь прослужит долго. А смазки в редуктор надо добавлять. практически сухой.
Достоинства:
Комментарий:
УШМ отличная! Хоть и маленькая но мощная мне очень понравилась
Достоинства:
Комментарий:
сегодня только пробовал работать .пилит хорошо .мне очень понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
отличная ушм довольно мощная. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Неплохая, работает. Из минусов-нужно постоянно держать клавишу, нет как у остальных фиксации
Достоинства:
Комментарий:
болгарка неплохая,работал немного на даче,забор,мангал, впечатление хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Редуктор ставится в удобное для вас положение что я и сделал.работать удобно ушм огонь.советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, болгарка живая
Достоинства:
Комментарий:
Ну что сказать. Работает. Нравится