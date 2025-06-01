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Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A купить с доставкой в Москве
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Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A

35 Отзывы
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Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - фото 1
Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - фото 2
Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - фото 3
Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - фото 4
Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - фото 5
Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - фото 6
Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - фото 7
Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - фото 8
Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - фото 9
Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - фото 10
Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - фото 11
Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - фото 12
Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - фото 13
Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - фото 14
Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11000
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - фото 1
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - фото 2
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - фото 3
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - фото 4
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - фото 5
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - фото 6
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - фото 7
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - фото 8
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - фото 9
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - фото 10
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - фото 11
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - фото 12
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - фото 13
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - фото 14
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649054
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A
2 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
11.2
Длина, см
39
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х15х11
Вес, кг.
2.7

Описание товара Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A

Угловая шлифовальная машина Denzel AGH125-1200А 26909 мощностью 1200 Вт — универсальный инструмент, предназначенный для работы с дисками диаметром до 125 мм с максимальной скоростью 11000 об/мин. Применяется для отрезных, зачистных, шлифовальных работ по древесине, металлу, камню, бетону, пластику и другим материалам. Оптимально подходит для бытового использования.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A

Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Артём А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, мощная, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
болгарка хорошая поставил пять звёзд из затаво што думаю продавец не причем транспортировка такая каробку Кабуто по полам сломали щётка одна атколона если вам на подарок проверяйте в пункте выдачи.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Павел Е.

Достоинства:


Комментарий:
Первые впечатления замечательные. Хорошая, довольно мощная болгарка.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Виталий Х.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная, хорошая, качественная болгарка. Пользуюсь полгода без нареканий. Единственное, после покупки сразу помазал редуктор, смазка была, но маловато.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
покупала мужу,оценил на пять балов.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Динара С.

Достоинства:


Комментарий:
на первый взгляд все отлично_ малогабаритная,мощность устраивает,включается,в работе пока не испытывали,т к мультидиск надо приобрести на нее
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее. Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Илья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший.Мощная. Из минусов я ничего не заметил.Без плавного пуска (
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
В целом все добротно сделано, но включение на ручке очень не удобное в работе. Может кому и зайдет.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Виктор

Достоинства:


Комментарий:
С виду вроде бы всё аккуратно,литье пластика нормальное,нет больших зазоров. Посмотрим как долго проработает.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
только забрал,пока работает.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё качественно, надёжно, удобно, при этом цена не завышеная, мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Алмас И.

Достоинства:


Комментарий:
очень мощный болгарка. довольны. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Василий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Меня всё совершенно устроило. Качество, удобство, цена и размер соответствуют
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Евгений Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой остался доволен. Болгарка качественная, все прочно. Без нареканий, справляется со своей задачей
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Максим Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Надёжная и качественная болгарка, соответствует всем заявленным характеристикам, доставили в срок, упакованно аккуратно
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
На удивление отличная ушм. Сейчас понимаю, что надо было брать с регулировкой оборотов, но ничего. Жаль кожух не на быстросъеме, а на винте, в остальном все ок
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, прочная и надёжная, фирму эту давно знаю, нареканий не было
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло в идеальном состоянии, упаковка надежная, болгарка соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Илья П.

Достоинства:


Комментарий:
Плотная нагрузка, отлично справляется, довольно мощный. Чуть больше года полёт нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Саша Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Мощность соответствует заявленным, лёгкий и удобный, по сравнению с другими это просто супер.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Вячеслав Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень шумная, смазки в редукторе достаточно.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень доволен ее функциональностью и качеством исполнения
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Ренат Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Действительно отличная болгарка! Работать ей одно удовольствие, надежность есть. Определённо рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
Надежная и легко справляется со своей задачей. Качество за разумные деньги, доставка, надежная упаковка
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, всё ж таки чувствуется фирма... и упаковка в плёнку, дополнительно к заводской.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Уже не первый инструмент этого брэнда беру. надеюсь прослужит долго. А смазки в редуктор надо добавлять. практически сухой.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
УШМ отличная! Хоть и маленькая но мощная мне очень понравилась
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2024
Григорий Л.

Достоинства:


Комментарий:
сегодня только пробовал работать .пилит хорошо .мне очень понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2024
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
отличная ушм довольно мощная. спасибо
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохая, работает. Из минусов-нужно постоянно держать клавишу, нет как у остальных фиксации
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
болгарка неплохая,работал немного на даче,забор,мангал, впечатление хорошее
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
Редуктор ставится в удобное для вас положение что я и сделал.работать удобно ушм огонь.советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, болгарка живая
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2024
Алексей к.

Достоинства:


Комментарий:
Ну что сказать. Работает. Нравится



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
11.2
Длина, см
39
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифовальная машина Denzel AGH125-1200А 26909 мощностью 1200 Вт — универсальный инструмент, предназначенный для работы с дисками диаметром до 125 мм с максимальной скоростью 11000 об/мин. Применяется для отрезных, зачистных, шлифовальных работ по древесине, металлу, камню, бетону, пластику и другим материалам. Оптимально подходит для бытового использования.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Артём А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, мощная, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
болгарка хорошая поставил пять звёзд из затаво што думаю продавец не причем транспортировка такая каробку Кабуто по полам сломали щётка одна атколона если вам на подарок проверяйте в пункте выдачи.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Павел Е.

Достоинства:


Комментарий:
Первые впечатления замечательные. Хорошая, довольно мощная болгарка.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Виталий Х.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальная, хорошая, качественная болгарка. Пользуюсь полгода без нареканий. Единственное, после покупки сразу помазал редуктор, смазка была, но маловато.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
покупала мужу,оценил на пять балов.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Динара С.

Достоинства:


Комментарий:
на первый взгляд все отлично_ малогабаритная,мощность устраивает,включается,в работе пока не испытывали,т к мультидиск надо приобрести на нее
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее. Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Илья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший.Мощная. Из минусов я ничего не заметил.Без плавного пуска (
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
В целом все добротно сделано, но включение на ручке очень не удобное в работе. Может кому и зайдет.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Виктор

Достоинства:


Комментарий:
С виду вроде бы всё аккуратно,литье пластика нормальное,нет больших зазоров. Посмотрим как долго проработает.
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
только забрал,пока работает.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё качественно, надёжно, удобно, при этом цена не завышеная, мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Алмас И.

Достоинства:


Комментарий:
очень мощный болгарка. довольны. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Василий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Меня всё совершенно устроило. Качество, удобство, цена и размер соответствуют
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Евгений Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой остался доволен. Болгарка качественная, все прочно. Без нареканий, справляется со своей задачей
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Максим Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Надёжная и качественная болгарка, соответствует всем заявленным характеристикам, доставили в срок, упакованно аккуратно
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
На удивление отличная ушм. Сейчас понимаю, что надо было брать с регулировкой оборотов, но ничего. Жаль кожух не на быстросъеме, а на винте, в остальном все ок
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, прочная и надёжная, фирму эту давно знаю, нареканий не было
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло в идеальном состоянии, упаковка надежная, болгарка соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Илья П.

Достоинства:


Комментарий:
Плотная нагрузка, отлично справляется, довольно мощный. Чуть больше года полёт нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Саша Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Мощность соответствует заявленным, лёгкий и удобный, по сравнению с другими это просто супер.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Вячеслав Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень шумная, смазки в редукторе достаточно.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень доволен ее функциональностью и качеством исполнения
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Ренат Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Действительно отличная болгарка! Работать ей одно удовольствие, надежность есть. Определённо рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
Надежная и легко справляется со своей задачей. Качество за разумные деньги, доставка, надежная упаковка
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, всё ж таки чувствуется фирма... и упаковка в плёнку, дополнительно к заводской.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Уже не первый инструмент этого брэнда беру. надеюсь прослужит долго. А смазки в редуктор надо добавлять. практически сухой.
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
УШМ отличная! Хоть и маленькая но мощная мне очень понравилась
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2024
Григорий Л.

Достоинства:


Комментарий:
сегодня только пробовал работать .пилит хорошо .мне очень понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2024
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
отличная ушм довольно мощная. спасибо
Источник: Яндекс Маркет
17.10.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохая, работает. Из минусов-нужно постоянно держать клавишу, нет как у остальных фиксации
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
болгарка неплохая,работал немного на даче,забор,мангал, впечатление хорошее
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
Редуктор ставится в удобное для вас положение что я и сделал.работать удобно ушм огонь.советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2024
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, болгарка живая
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2024
Алексей к.

Достоинства:


Комментарий:
Ну что сказать. Работает. Нравится


Машина шлифовальная угловая Denzel AGH125-1200A - этот товар вы можете купить по цене 2950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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