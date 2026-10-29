Top.Mail.Ru
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ) - фото 1
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ) - фото 2
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ) - фото 3
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ) - фото 4
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1000
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ) - фото 1
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ) - фото 2
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ) - фото 3
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ) - фото 4
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697757
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ)
3 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х14х10
Вес, кг.
1.5

Описание товара Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ)

Беспроводная угловая шлифмашина BWS-21Li-R профессионально справляется с резкой, шлифовкой и зачисткой различных поверхностей вне зависимости от близости источника питания. Болгарка предназначена для работы с такими материалами как металл, камень, плитка. Функция блокировки шпинделя позволяет легко и быстро менять оснастку. Боковая рукоятка придает дополнительную устойчивость инструменту, в то время как кожух обеспечивает безопасность в работе.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводная угловая шлифмашина BWS-21Li-R профессионально справляется с резкой, шлифовкой и зачисткой различных поверхностей вне зависимости от близости источника питания. Болгарка предназначена для работы с такими материалами как металл, камень, плитка. Функция блокировки шпинделя позволяет легко и быстро менять оснастку. Боковая рукоятка придает дополнительную устойчивость инструменту, в то время как кожух обеспечивает безопасность в работе.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-21Li-R (без АКБ и ЗУ) - по цене 3610 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...