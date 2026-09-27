Top.Mail.Ru
Бокорезы,200 мм, двухкомпонентные рукоятки Сибртех (17525) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бокорезы,200 мм, двухкомпонентные рукоятки Сибртех (17525)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бокорезы,200 мм, двухкомпонентные рукоятки Сибртех (17525) - фото 1
Бокорезы,200 мм, двухкомпонентные рукоятки Сибртех (17525) - фото 2
Бокорезы,200 мм, двухкомпонентные рукоятки Сибртех (17525) - фото 3
Бокорезы,200 мм, двухкомпонентные рукоятки Сибртех (17525) - фото 4
Бокорезы,200 мм, двухкомпонентные рукоятки Сибртех (17525) - фото 5
Бокорезы,200 мм, двухкомпонентные рукоятки Сибртех (17525) - фото 6
Бокорезы,200 мм, двухкомпонентные рукоятки Сибртех (17525) - фото 7
Бокорезы,200 мм, двухкомпонентные рукоятки Сибртех (17525) - фото 8
Бокорезы,200 мм, двухкомпонентные рукоятки Сибртех (17525) - фото 9
Бокорезы,200 мм, двухкомпонентные рукоятки Сибртех (17525) - фото 10
Бокорезы,200 мм, двухкомпонентные рукоятки Сибртех (17525) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
  • Бокорезы,200 мм, двухкомпонентные рукоятки Сибртех (17525) - фото 1
  • Бокорезы,200 мм, двухкомпонентные рукоятки Сибртех (17525) - фото 2
  • Бокорезы,200 мм, двухкомпонентные рукоятки Сибртех (17525) - фото 3
  • Бокорезы,200 мм, двухкомпонентные рукоятки Сибртех (17525) - фото 4
  • Бокорезы,200 мм, двухкомпонентные рукоятки Сибртех (17525) - фото 5
  • Бокорезы,200 мм, двухкомпонентные рукоятки Сибртех (17525) - фото 6
  • Бокорезы,200 мм, двухкомпонентные рукоятки Сибртех (17525) - фото 7
  • Бокорезы,200 мм, двухкомпонентные рукоятки Сибртех (17525) - фото 8
  • Бокорезы,200 мм, двухкомпонентные рукоятки Сибртех (17525) - фото 9
  • Бокорезы,200 мм, двухкомпонентные рукоятки Сибртех (17525) - фото 10
  • Бокорезы,200 мм, двухкомпонентные рукоятки Сибртех (17525) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649017
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Бокорезы,200 мм, двухкомпонентные рукоятки Сибртех (17525)
390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х3
Вес, г.
260

Описание товара Бокорезы,200 мм, двухкомпонентные рукоятки Сибртех (17525)

Бокорезы Сибртех 17525 длиной 200 мм, с двухкомпонентными рукоятками, используются для перерезания проволоки, стержней, пластиковых прутков и других материалов. Пригодятся для слесарных и монтажных работ на строительной площадке, в мастерской, а также дома и в гараже.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — рабочие части из выполнены легированной стали 45, прошли индукционную закалку и шлифовку.
  • Безопасная работа — благодаря широким ограничительным выступам на рукоятках пальцы не соскальзывают к рабочим частям.
  • Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки из ПВХ обеспечивают надежный хват и снижают нагрузку на руки.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Бокорезы,200 мм, двухкомпонентные рукоятки Сибртех (17525)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Описание

Бокорезы Сибртех 17525 длиной 200 мм, с двухкомпонентными рукоятками, используются для перерезания проволоки, стержней, пластиковых прутков и других материалов. Пригодятся для слесарных и монтажных работ на строительной площадке, в мастерской, а также дома и в гараже.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — рабочие части из выполнены легированной стали 45, прошли индукционную закалку и шлифовку.
  • Безопасная работа — благодаря широким ограничительным выступам на рукоятках пальцы не соскальзывают к рабочим частям.
  • Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки из ПВХ обеспечивают надежный хват и снижают нагрузку на руки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы,200 мм, двухкомпонентные рукоятки Сибртех (17525) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 390 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...