Top.Mail.Ru
Бокорезы Econom, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17596) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бокорезы Econom, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17596)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бокорезы Econom, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17596) - фото 1
Бокорезы Econom, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17596) - фото 2
Бокорезы Econom, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17596) - фото 3
Бокорезы Econom, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17596) - фото 4
Бокорезы Econom, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17596) - фото 5
Бокорезы Econom, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17596) - фото 6
Бокорезы Econom, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17596) - фото 7
Бокорезы Econom, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17596) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бокорезы
  • Бокорезы Econom, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17596) - фото 1
  • Бокорезы Econom, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17596) - фото 2
  • Бокорезы Econom, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17596) - фото 3
  • Бокорезы Econom, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17596) - фото 4
  • Бокорезы Econom, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17596) - фото 5
  • Бокорезы Econom, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17596) - фото 6
  • Бокорезы Econom, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17596) - фото 7
  • Бокорезы Econom, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17596) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648996
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Бокорезы Econom, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17596)
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х6х3
Вес, г.
310

Описание товара Бокорезы Econom, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17596)

Бокорезы MATRIX Econom 200 мм 17596 - это слесарный шарнирно-губцевый инструмент, который предназначен для резки прутка, провода или проволоки. Рабочая часть выполнена из углеродистой стали. Бокорезы оснащены пластиковыми рукоятками. Длина - 200 мм.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Бокорезы Econom, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17596)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Бокорезы
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Описание
Бокорезы MATRIX Econom 200 мм 17596 - это слесарный шарнирно-губцевый инструмент, который предназначен для резки прутка, провода или проволоки. Рабочая часть выполнена из углеродистой стали. Бокорезы оснащены пластиковыми рукоятками. Длина - 200 мм.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бокорезы Econom, 200 мм, шлифованные, пластмассовые рукоятки Matrix (17596) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 370 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...