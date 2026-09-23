Струбцина F-образная, 80x300мм, кованая Denzel (20466)
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Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Материал рукояти
дерево
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб.
В наличии
Код товара: 648884
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880 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Материал рукояти
дерево
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х11х2
Вес, г.
200
Описание товара Струбцина F-образная, 80x300мм, кованая Denzel (20466)
Кованая F-образная струбцина Denzel 20466 с глубиной зажима 80 мм, усиленная, предназначена для фиксации деталей шириной до 300 мм и материалов при проведении слесарных, столярных и сварочных работ. Тавровый профиль обеспечивает устойчивость конструкции к изгибу, что позволяет фиксировать детали со значительным усилием. Струбцина подходит для профессионального применения.
Преимущества
- Корпус изготовлен из конструкционной стали 45 методом ковки и закален для большей прочности до твердости 38-42 HRC.
- Винт с трапециевидной резьбой передает усилие без закусываний и заеданий.
- Хромированное покрытие надежно защищает струбцину от коррозии.
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Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Материал рукояти
дерево
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
80
Страна производитель
Китай
Кованая F-образная струбцина Denzel 20466 с глубиной зажима 80 мм, усиленная, предназначена для фиксации деталей шириной до 300 мм и материалов при проведении слесарных, столярных и сварочных работ. Тавровый профиль обеспечивает устойчивость конструкции к изгибу, что позволяет фиксировать детали со значительным усилием. Струбцина подходит для профессионального применения.
Преимущества
- Корпус изготовлен из конструкционной стали 45 методом ковки и закален для большей прочности до твердости 38-42 HRC.
- Винт с трапециевидной резьбой передает усилие без закусываний и заеданий.
- Хромированное покрытие надежно защищает струбцину от коррозии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Струбцина F-образная, 80x300мм, кованая Denzel (20466) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 880 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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