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ЗУБР 250 мм, левые ножницы по металлу, Профессионал (23130-L) купить с доставкой в Москве
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ЗУБР 250 мм, левые ножницы по металлу, Профессионал (23130-L)

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ЗУБР 250 мм, левые ножницы по металлу, Профессионал (23130-L) - фото 1
ЗУБР 250 мм, левые ножницы по металлу, Профессионал (23130-L) - фото 2
ЗУБР 250 мм, левые ножницы по металлу, Профессионал (23130-L) - фото 3
ЗУБР 250 мм, левые ножницы по металлу, Профессионал (23130-L) - фото 4
ЗУБР 250 мм, левые ножницы по металлу, Профессионал (23130-L) - фото 5
ЗУБР 250 мм, левые ножницы по металлу, Профессионал (23130-L) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Материал рукояти
пластик
  • ЗУБР 250 мм, левые ножницы по металлу, Профессионал (23130-L) - фото 1
  • ЗУБР 250 мм, левые ножницы по металлу, Профессионал (23130-L) - фото 2
  • ЗУБР 250 мм, левые ножницы по металлу, Профессионал (23130-L) - фото 3
  • ЗУБР 250 мм, левые ножницы по металлу, Профессионал (23130-L) - фото 4
  • ЗУБР 250 мм, левые ножницы по металлу, Профессионал (23130-L) - фото 5
  • ЗУБР 250 мм, левые ножницы по металлу, Профессионал (23130-L) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674756
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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ЗУБР 250 мм, левые ножницы по металлу, Профессионал (23130-L)
950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Комплектация
ножницы по металлу
Материал основания
сталь
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х7х3
Вес, г.
380

Описание товара ЗУБР 250 мм, левые ножницы по металлу, Профессионал (23130-L)

Столярно-слесарный инструмент от бренда ЗУБР — это надежный и качественный выбор для профессионалов и любителей. С весом всего 0,38 кг, этот инструмент является удобным и легким в использовании, не создавая излишней нагрузки при длительной работе. Рукоять из пластика обеспечивает легкость конструкции, а обрезиненная вставка гарантирует комфортный и надежный хват, предотвращая скольжение даже при интенсивном использовании. Основание из прочной стали придает инструменту долговечность и устойчивость к износу, обеспечивая высокую производительность на протяжении длительного времени. Инструмент ЗУБР — это идеальное сочетание комфорта, надежности и эффективности, которое станет отличным помощником в любых столярных и слесарных работах.



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Отзывы о товаре ЗУБР 250 мм, левые ножницы по металлу, Профессионал (23130-L)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Комплектация
ножницы по металлу
Материал основания
сталь
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Столярно-слесарный инструмент от бренда ЗУБР — это надежный и качественный выбор для профессионалов и любителей. С весом всего 0,38 кг, этот инструмент является удобным и легким в использовании, не создавая излишней нагрузки при длительной работе. Рукоять из пластика обеспечивает легкость конструкции, а обрезиненная вставка гарантирует комфортный и надежный хват, предотвращая скольжение даже при интенсивном использовании. Основание из прочной стали придает инструменту долговечность и устойчивость к износу, обеспечивая высокую производительность на протяжении длительного времени. Инструмент ЗУБР — это идеальное сочетание комфорта, надежности и эффективности, которое станет отличным помощником в любых столярных и слесарных работах.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ЗУБР 250 мм, левые ножницы по металлу, Профессионал (23130-L) - по цене 950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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