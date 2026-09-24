Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442)
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Характеристики
Описание товара Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442)
Заклепочник ручной литой Denzel 40442 длиной 285 мм, поворотный на 0-360°, используется для создания неразъемных соединений с помощью алюминиевых вытяжных заклепок диаметром 2,4-3,2-4,0-4,8 мм, стальных диаметром 2,4-3,2-4,0 мм и вытяжных заклепок из «нержавейки» диаметром 2,4-3,2 мм. Голова инструмента вращается на 360°, что упрощает работу в стесненных условиях. Заклепочник пригодится на производстве, в ремонтной мастерской, а также в быту.
Преимущества
- Прочность и долговечность — корпус из алюминиевого сплава устойчив к механическим нагрузкам.
- Надежность — трехсегментный цанговый механизм из прочной стали 35Х крепко удерживает вытяжную шпильку заклепки.
- Безопасность — фиксатор рукоятки предотвращает случайное срабатывание инструмента во время транспортировки и позволяет сэкономить место для хранения.
- Готовность к работе — в комплект поставки включены сменные головки для заклепок разного размера и ключ для замены насадок.
- Продуманное хранение сменных насадок — головки крепятся на корпус, поэтому они всегда будут под рукой и не потеряются.
- Комфортная работа — эргономичные рукоятки с рельефной поверхностью надежно ложатся в руку.
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Заклепочник ручной литой Denzel 40442 длиной 285 мм, поворотный на 0-360°, используется для создания неразъемных соединений с помощью алюминиевых вытяжных заклепок диаметром 2,4-3,2-4,0-4,8 мм, стальных диаметром 2,4-3,2-4,0 мм и вытяжных заклепок из «нержавейки» диаметром 2,4-3,2 мм. Голова инструмента вращается на 360°, что упрощает работу в стесненных условиях. Заклепочник пригодится на производстве, в ремонтной мастерской, а также в быту.
Преимущества
- Прочность и долговечность — корпус из алюминиевого сплава устойчив к механическим нагрузкам.
- Надежность — трехсегментный цанговый механизм из прочной стали 35Х крепко удерживает вытяжную шпильку заклепки.
- Безопасность — фиксатор рукоятки предотвращает случайное срабатывание инструмента во время транспортировки и позволяет сэкономить место для хранения.
- Готовность к работе — в комплект поставки включены сменные головки для заклепок разного размера и ключ для замены насадок.
- Продуманное хранение сменных насадок — головки крепятся на корпус, поэтому они всегда будут под рукой и не потеряются.
- Комфортная работа — эргономичные рукоятки с рельефной поверхностью надежно ложатся в руку.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442)