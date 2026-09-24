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Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) купить с доставкой в Москве
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Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442)

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Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 1
Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 2
Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 3
Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 4
Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 5
Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 6
Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 7
Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 8
Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 9
Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 10
Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 11
Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 12
Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 13
Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 14
Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 15
Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 16
Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 17
Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 18
Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 19
Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 20
Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 21
Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
  • Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 1
  • Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 2
  • Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 3
  • Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 4
  • Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 5
  • Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 6
  • Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 7
  • Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 8
  • Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 9
  • Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 10
  • Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 11
  • Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 12
  • Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 13
  • Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 14
  • Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 15
  • Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 16
  • Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 17
  • Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 18
  • Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 19
  • Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 20
  • Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 21
  • Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695151
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442)
940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник - 1 штНасадка 2,4 - 1 штНасадка 3,2 - 1 штНасадка 4,0 - 1 штНасадка 4,8 - 1 штКлюч - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Материал заклепок
алюминий
Длина, мм
285
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х14х4
Вес, г.
800

Описание товара Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442)

Заклепочник ручной литой Denzel 40442 длиной 285 мм, поворотный на 0-360°, используется для создания неразъемных соединений с помощью алюминиевых вытяжных заклепок диаметром 2,4-3,2-4,0-4,8 мм, стальных диаметром 2,4-3,2-4,0 мм и вытяжных заклепок из «нержавейки» диаметром 2,4-3,2 мм. Голова инструмента вращается на 360°, что упрощает работу в стесненных условиях. Заклепочник пригодится на производстве, в ремонтной мастерской, а также в быту.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус из алюминиевого сплава устойчив к механическим нагрузкам.
  • Надежность — трехсегментный цанговый механизм из прочной стали 35Х крепко удерживает вытяжную шпильку заклепки.
  • Безопасность — фиксатор рукоятки предотвращает случайное срабатывание инструмента во время транспортировки и позволяет сэкономить место для хранения.
  • Готовность к работе — в комплект поставки включены сменные головки для заклепок разного размера и ключ для замены насадок.
  • Продуманное хранение сменных насадок — головки крепятся на корпус, поэтому они всегда будут под рукой и не потеряются.
  • Комфортная работа — эргономичные рукоятки с рельефной поверхностью надежно ложатся в руку.



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Отзывы о товаре Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
Заклепочник - 1 штНасадка 2,4 - 1 штНасадка 3,2 - 1 штНасадка 4,0 - 1 штНасадка 4,8 - 1 штКлюч - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Материал заклепок
алюминий
Длина, мм
285
Страна производитель
Китай
Описание

Заклепочник ручной литой Denzel 40442 длиной 285 мм, поворотный на 0-360°, используется для создания неразъемных соединений с помощью алюминиевых вытяжных заклепок диаметром 2,4-3,2-4,0-4,8 мм, стальных диаметром 2,4-3,2-4,0 мм и вытяжных заклепок из «нержавейки» диаметром 2,4-3,2 мм. Голова инструмента вращается на 360°, что упрощает работу в стесненных условиях. Заклепочник пригодится на производстве, в ремонтной мастерской, а также в быту.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус из алюминиевого сплава устойчив к механическим нагрузкам.
  • Надежность — трехсегментный цанговый механизм из прочной стали 35Х крепко удерживает вытяжную шпильку заклепки.
  • Безопасность — фиксатор рукоятки предотвращает случайное срабатывание инструмента во время транспортировки и позволяет сэкономить место для хранения.
  • Готовность к работе — в комплект поставки включены сменные головки для заклепок разного размера и ключ для замены насадок.
  • Продуманное хранение сменных насадок — головки крепятся на корпус, поэтому они всегда будут под рукой и не потеряются.
  • Комфортная работа — эргономичные рукоятки с рельефной поверхностью надежно ложатся в руку.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм Denzel (40442) - этот товар вы можете купить по цене 940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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