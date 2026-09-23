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Кувалда, 2кг, деревянная рукоятка Matrix (10904) купить с доставкой в Москве
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Кувалда, 2кг, деревянная рукоятка Matrix (10904)

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Кувалда, 2кг, деревянная рукоятка 10904 Matrix - фото 1
Кувалда, 2кг, деревянная рукоятка 10904 Matrix - фото 2
Кувалда, 2кг, деревянная рукоятка 10904 Matrix - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Кувалда
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
  • Кувалда, 2кг, деревянная рукоятка 10904 Matrix - фото 1
  • Кувалда, 2кг, деревянная рукоятка 10904 Matrix - фото 2
  • Кувалда, 2кг, деревянная рукоятка 10904 Matrix - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%
860 руб.  874 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 577410
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кувалда, 2кг, деревянная рукоятка Matrix (10904)
860 руб. -2%
874 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Кувалда
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Длина, мм
377
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х12х5
Вес, кг.
1

Описание товара Кувалда, 2кг, деревянная рукоятка Matrix (10904)

Кувалда MATRIX 10904, 2000 г - модель в классическом исполнении: стальной боек и длинная деревянная рукоятка. Такой инструмент прослужит много лет и станет хорошим помощником в работе как для новичка, так и для профессионала.



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Отзывы о товаре Кувалда, 2кг, деревянная рукоятка Matrix (10904)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Кувалда
Форма бойка
квадратный
Материал бойка
сталь
Материал рукояти
дерево
Длина, мм
377
Страна производитель
Китай
Описание
Кувалда MATRIX 10904, 2000 г - модель в классическом исполнении: стальной боек и длинная деревянная рукоятка. Такой инструмент прослужит много лет и станет хорошим помощником в работе как для новичка, так и для профессионала.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кувалда, 2кг, деревянная рукоятка Matrix (10904) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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