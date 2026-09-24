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Ножницы по металлу,удлиненные, 290 мм, прямой рез, CrMo, 2-комп.обрезиненные рук-ки, PRO Matrix (78328) купить с доставкой в Москве
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Ножницы по металлу,удлиненные, 290 мм, прямой рез, CrMo, 2-комп.обрезиненные рук-ки, PRO Matrix (78328)

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Ножницы по металлу,удлиненные, 290 мм, прямой рез, CrMo, 2-комп.обрезиненные рук-ки, PRO Matrix
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658146
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Ножницы по металлу,удлиненные, 290 мм, прямой рез, CrMo, 2-комп.обрезиненные рук-ки, PRO Matrix (78328)
900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Материал губок
CrMo
Рукоятки-чехлы
двухкомпонентные
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
290
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х35х30
Вес, г.
400

Описание товара Ножницы по металлу,удлиненные, 290 мм, прямой рез, CrMo, 2-комп.обрезиненные рук-ки, PRO Matrix (78328)

Ножницы по металлу MATRIX, удлиненные, 290 мм, прямой рез, CrMo, 2-комп. обрезиненные рукоятки PRO 78328 предназначены для прямого реза листовых и профильных металлических заготовок, в том числе стали толщиной до 1,2 мм и нержавеющей стали толщиной до 0,8 мм. Двойной рычажный механизм позволяет передавать значительное усилие при резке толстого материала. Для удобства работы на корпусе имеется маркировка с указанием направления резания. Ножницы будут полезны в профессиональной и домашней мастерской. Режущие губки выполнены из высокотвердой стали хромомолибденовой группы, поэтому устойчивы к нагрузкам и долговечны. Рабочие кромки закалены индукционными токами до твердости 55-60 HRC, что позволяет долго сохранять режущую способность. Масляное покрытие лезвий защищает их от коррозии, продлевая срок службы ножниц. Эргономичные двухкомпонентные рукоятки с рифленой поверхностью не скользят в ладони, а упоры для пальцев обеспечивают безопасность во время использования инструмента.



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Отзывы о товаре Ножницы по металлу,удлиненные, 290 мм, прямой рез, CrMo, 2-комп.обрезиненные рук-ки, PRO Matrix (78328)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Материал губок
CrMo
Рукоятки-чехлы
двухкомпонентные
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
290
Страна производитель
Китай
Описание
Ножницы по металлу MATRIX, удлиненные, 290 мм, прямой рез, CrMo, 2-комп. обрезиненные рукоятки PRO 78328 предназначены для прямого реза листовых и профильных металлических заготовок, в том числе стали толщиной до 1,2 мм и нержавеющей стали толщиной до 0,8 мм. Двойной рычажный механизм позволяет передавать значительное усилие при резке толстого материала. Для удобства работы на корпусе имеется маркировка с указанием направления резания. Ножницы будут полезны в профессиональной и домашней мастерской. Режущие губки выполнены из высокотвердой стали хромомолибденовой группы, поэтому устойчивы к нагрузкам и долговечны. Рабочие кромки закалены индукционными токами до твердости 55-60 HRC, что позволяет долго сохранять режущую способность. Масляное покрытие лезвий защищает их от коррозии, продлевая срок службы ножниц. Эргономичные двухкомпонентные рукоятки с рифленой поверхностью не скользят в ладони, а упоры для пальцев обеспечивают безопасность во время использования инструмента.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы по металлу,удлиненные, 290 мм, прямой рез, CrMo, 2-комп.обрезиненные рук-ки, PRO Matrix (78328) - этот товар вы можете купить по цене 900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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