Ключ разводной STAYER Cobra, 250/50 мм, Professional (27264-25)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб.
В наличии
Код товара: 674741
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Загружаем...
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Загружаем...
930 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Материал основания
хромованадиевая сталь
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х7х3
Вес, г.
520
Описание товара Ключ разводной STAYER Cobra, 250/50 мм, Professional (27264-25)
Ключ разводной STAYER 27264-25, применяется для монтажа и демонтажа крепежных элементов, имеющих шестигранный профиль. Ключ предназначен для завинчивания гаек, болтов и других деталей. Изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали, снабжен миллиметровой измерительной шкалой и фосфатированным покрытием, а благодаря наличию тонких губок, инструмент удобен для выполнения работ в труднодоступных местах.
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Материал основания
хромованадиевая сталь
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Ключ разводной STAYER 27264-25, применяется для монтажа и демонтажа крепежных элементов, имеющих шестигранный профиль. Ключ предназначен для завинчивания гаек, болтов и других деталей. Изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали, снабжен миллиметровой измерительной шкалой и фосфатированным покрытием, а благодаря наличию тонких губок, инструмент удобен для выполнения работ в труднодоступных местах.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ключ разводной STAYER Cobra, 250/50 мм, Professional (27264-25) - купить по цене 930 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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