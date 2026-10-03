Коммутатор ORIGO (OS3120P/250W/A1A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648679
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoEIEEE 802.3x
Порты
21
Габаритные размеры, мм
440x207x44
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х32х8
Вес, кг.
3.57
Описание товара Коммутатор ORIGO (OS3120P/250W/A1A)
ORIGO OS3120P/250W/A1A Коммутатор OS3120P/250W рекомендован для применения на предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса, в розничной торговле, бюджетных организациях и образовательных учреждениях, которым требуется управляемое гигабитное решение для подключения рабочих мест и организации удаленного питания камер видеонаблюдения, беспроводных точек доступа, IP-телефонов и прочего PoE-оборудования.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 23 890 руб. 26 630 руб.5973 руб. в СплитКоммутатор Tenda 2SFP G1050F
-
В наличииЦена 24 410 руб.6103 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1052/A3A
-
В наличииЦена 24 470 руб.6118 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S5210G-24TX-UPS
-
В наличииЦена 24 680 руб.6170 руб. в Сплиткоммутатор SNR SNR-S5210X-8F-UPS
-
В наличииЦена 25 450 руб.6363 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10P/ME/B1A
-
В наличииЦена 25 850 руб.6463 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1048
-
В наличииЦена 25 990 руб.6498 руб. в СплитКоммутатор Tiandy TC-P3S027 H/2421/AT/260
-
В наличииЦена 26 530 руб.6633 руб. в СплитКоммутатор TP-Link SG3428X
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-26MPV2/A3A
-
В наличииЦена 26 870 руб.6718 руб. в СплитКоммутатор TP-Link JetStream TL-SG1428PE
-
В наличииЦена 28 250 руб.7063 руб. в СплитКоммутатор Osnovo SW-60812/I
-
В наличииЦена 29 020 руб. 61 250 руб.7255 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SL2428P
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoEIEEE 802.3x
Порты
21
Габаритные размеры, мм
440x207x44
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
ORIGO OS3120P/250W/A1A Коммутатор OS3120P/250W рекомендован для применения на предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса, в розничной торговле, бюджетных организациях и образовательных учреждениях, которым требуется управляемое гигабитное решение для подключения рабочих мест и организации удаленного питания камер видеонаблюдения, беспроводных точек доступа, IP-телефонов и прочего PoE-оборудования.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор ORIGO (OS3120P/250W/A1A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор ORIGO (OS3120P/250W/A1A)