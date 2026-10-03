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Коммутатор Mercusys (MS108GS) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Mercusys (MS108GS)

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Коммутатор Mercusys (MS108GS) - фото 1
Коммутатор Mercusys (MS108GS) - фото 2
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Коммутатор Mercusys (MS108GS) - фото 5
Коммутатор Mercusys (MS108GS) - фото 6
Коммутатор Mercusys (MS108GS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
  • Коммутатор Mercusys (MS108GS) - фото 1
  • Коммутатор Mercusys (MS108GS) - фото 2
  • Коммутатор Mercusys (MS108GS) - фото 3
  • Коммутатор Mercusys (MS108GS) - фото 4
  • Коммутатор Mercusys (MS108GS) - фото 5
  • Коммутатор Mercusys (MS108GS) - фото 6
  • Коммутатор Mercusys (MS108GS) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648639
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3p
Порты
8
Габаритные размеры, мм
175x99x25
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х9
Вес, г.
450

Описание товара Коммутатор Mercusys (MS108GS)

8-портовый коммутатор Mercusys MS108GS подойдет для использования в составе корпоративной или домашней сети. Устройство поддерживает скорость передачи данных до 1 Гбит/с. Коммутатор относится к неуправляемому типу. Поддерживаются стандарты IEEE 802.3, IEEE 802.3u и IEEE 802.3x. Коммутатор поддерживает функцию автоопределения MDI/MDIX. Коммутатор Mercusys MS108GS характеризуется внутренней пропускной способностью, составляющей 16 Гбит/с. Для питания модели используется внешний адаптер, имеющий традиционное конструктивное исполнение.

Отзывы о товаре Коммутатор Mercusys (MS108GS)




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3p
Порты
8
Габаритные размеры, мм
175x99x25
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
8-портовый коммутатор Mercusys MS108GS подойдет для использования в составе корпоративной или домашней сети. Устройство поддерживает скорость передачи данных до 1 Гбит/с. Коммутатор относится к неуправляемому типу. Поддерживаются стандарты IEEE 802.3, IEEE 802.3u и IEEE 802.3x. Коммутатор поддерживает функцию автоопределения MDI/MDIX. Коммутатор Mercusys MS108GS характеризуется внутренней пропускной способностью, составляющей 16 Гбит/с. Для питания модели используется внешний адаптер, имеющий традиционное конструктивное исполнение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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