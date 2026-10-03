Кабель GreenConnect 0.15m MicroUSB, белый (GCR-53360)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель GreenConnect 0.15m MicroUSB, белый (GCR-53360)
Кабель MicroUSB необходим для скоростной зарядки смартфона, а также для передачи данных между телефоном и компьютером. Шнур поможет подключить девайсы с портом microUSB к сетевым зарядкам, ноутбукам или USB хабам. Особенности: Высокая скорость передачи данных: 480 Мбит/с Быстрая зарядка до 3A Поддержка Quick Charge 3.0 Повышенная гибкость и прочность на разрыв Качественные материалы и сборка Совместим с планшетами, MP3-плеерами, камерами, жесткими дисками, электронными книгами и внешними батареями с подходящим разъемом (microUSB). Провод обеспечивает зарядку на самых высоких скоростях: заряжайте свой телефон с 0 до 60% менее чем за час! Стандарт быстрой зарядки Quick Charge 3.0 защитит кабель и девайс от перегрева. Кабель совместим для использования с адаптерами питания от 2.4А. Поддерживает быструю синхронизацию данных со скоростью до 480 Мбит / с для мгновенной передачи фильмов, фотографий и песен. Сделан из качественных материалов, обеспечивающих идеальную передачу данных, повышенные показатели гибкости и долговечности. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки передает стабильный сигнал без помех. Оболочка из экологичного Soft пластика соответствует высокому европейскому стандарту RoHS, отличается прочностью, эластичностью и прекрасно защищает внутренние жилы от повреждений. Совместимость: подходит для смартфонов и планшетов Xiaomi, Samsung, Huawei, Asus, ZTE, LG, HTC, Meizu, Lenovo, Philips, OnePlus, Sony, Alcatel, BQ, Micromax, Nokia, OPPO, Prestigio, teXet, MTC, Ginzzu, Highscreen. Перед заказом убедитесь, что Ваш смартфон поддерживает стандарт быстрой зарядки Quick Charge 3.0 (другие телефоны с разъемом MicroUSB кабель также заряжает: с той скоростью зарядки, на которую они рассчитаны).
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