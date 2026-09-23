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Kehlani - SweetSexySavage (0075678643538) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kehlani - SweetSexySavage (0075678643538) виниловая пластинка

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Kehlani - SweetSexySavage (0075678643538) виниловая пластинка - фото 1
Kehlani - SweetSexySavage (0075678643538) виниловая пластинка - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Kehlani
Альбом (сингл)
SweetSexySavage
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kehlani - SweetSexySavage (0075678643538) виниловая пластинка - фото 1
  • Kehlani - SweetSexySavage (0075678643538) виниловая пластинка - фото 2
  • Kehlani - SweetSexySavage (0075678643538) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 117 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647422
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kehlani - SweetSexySavage (0075678643538) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678643538]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Kehlani
Альбом (сингл)
SweetSexySavage
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Intro, Keep On, Distraction, Piece Of Mind, Undercover, Crzy, Personal, Not Used To It, Everything Is Yours, Advice, Do U Dirty, Escape, Too Much, Get Like, In My Feelings, Hold Me By The Heart, Thank You, I Wanna Be (Bonus), Gangsta (Bonus)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kehlani - SweetSexySavage (0075678643538) виниловая пластинка

Переиздание на виниле альбома "SweetSexySavage" 2017 года, известной американской R&B и хип-хоп-исполнительницы Kehlani. Включает 2 бонусных трека. SweetSexySavage - признанный Billboard одним из лучших R&B альбомов 2017 года, является дебютным студийным альбомом Kehlani. Вдохновленный альбомом TLC CrazySexyCool, альбом более «веселый и агрессивный», чем ее предыдущие работы.

Отзывы о товаре Kehlani - SweetSexySavage (0075678643538) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678643538]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Kehlani
Альбом (сингл)
SweetSexySavage
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Intro, Keep On, Distraction, Piece Of Mind, Undercover, Crzy, Personal, Not Used To It, Everything Is Yours, Advice, Do U Dirty, Escape, Too Much, Get Like, In My Feelings, Hold Me By The Heart, Thank You, I Wanna Be (Bonus), Gangsta (Bonus)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание на виниле альбома "SweetSexySavage" 2017 года, известной американской R&B и хип-хоп-исполнительницы Kehlani. Включает 2 бонусных трека. SweetSexySavage - признанный Billboard одним из лучших R&B альбомов 2017 года, является дебютным студийным альбомом Kehlani. Вдохновленный альбомом TLC CrazySexyCool, альбом более «веселый и агрессивный», чем ее предыдущие работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kehlani - SweetSexySavage (0075678643538) виниловая пластинка – стоимость товара 2970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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